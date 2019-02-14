''Было больно'': финалист Нацотбора на Евровидение-2019 получил серьезную травму

Стас Королев из группы YUKO сильно травмировал ногу и теперь может играть только сидя.

Финалист Национального отбора на Евровидение-2019, участник группы YUKO Стас Королев вскоре после первого полуфинала травмировал ногу и теперь вынужден передвигаться на костылях.

Как рассказал музыкант, причиной стало падение на лестнице в студии, сообщает "Обозреватель"

На восстановление ему может потребоваться около двух месяцев, а тем временем Стас играет сидя.

Читайте такжеСкандал на Евровидении: финалистка украинского Нацотбора объяснила наличие российского паспорта

"Я просто очень люблю сокращать время на перемещении между локациями. Офис Masterskaya у нас сверху, а студия - внизу. И я по лестнице вверх-вниз, вверх-вниз, и так полгода уже. А вот вчера так получилось, что я повернул ногу и всем телом с прыжка на нее… в общем, было больно", - рассказал Стас.

В результате падения музыкант повредил связки, из-за чего какое-то время ему категорически запрещено ступать на ногу.

"Проблема со связками. Перелома нет, но есть гематома, и ни в коем случае нельзя сейчас наступать на ногу, потому что связки могут не зажить", - добавил он.

"До Евровидения заживет", - пошутила его коллега по группе Юлия Юрина.

Как сообщал УНИАН, группа YUKO вместе с MARUV и Brunettes Shoot Blondes уже прошли в финал Национального отбора на Евровидение-2019. Второй полуфинал состоится уже в эту субботу, 16 февраля.