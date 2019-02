Евровидение 2019: кто поборется во втором полуфинале нацотбора за право представлять Украину (видео)

16 февраля Украина увидит выступления восьми конкурсантов нацотбора на Евровидение 2019.

В субботу, 16 февраля, в 19:00 состоится второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2019.

Во втором полуфинале нацотбора выступят Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii и Freedom Jazz. Из них только трое пройдут в финал.

Второй полуфинал нацотбора на Евровидение 2019: список участников и их песен

Ivan NAVI

Украинский певец из Львова, который обязан своим сценическим именем Кузьме Скрябину. Настоящее имя исполнителя Иван Тарасович Сяркевич.

В 2017 году Ivan NAVI был номинирован на музыкальную премию YUNA в категории "Открытие года", в 2018-м - в категории "Лучший исполнитель".

Также его номинировали на премию "Золотая жар-птица" в категории "Прорыв года".

Выступит во втором полуфинале национального отбора на Евровидение артист с песней All For The Love.

ANNA MARIA

Украинский дуэт ANNA MARIA основан в 2004 году. Особенностью коллектива является то, что его солистки — сестры-близняшки.

В интервью украинским СМИ Анна и Мария Опанасюк рассказывали, что концертов в Крыму не дают, хотя и продолжают ездить к своей семье.

За право представлять Украину в Тель-Авиве (Израиль) участницы дуэта "Анна-Мария" бороться с собственной песней My road ("Моя дорога").

KAZKA

KAZKA - украинская музыкальная группа, которая стала популярной благодаря нашумевшему хиту "Плакала". Эта песня попала во всемирный чарт SHAZAM и побила все рекорды просмотров на YouTube среди украинских музыкантов.

Apart – это личная история отношений, страхов и преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов, рассказывали ранее в группе о композиции, с которой выступят на нацотборе Евровидения 2019.

KiRA MAZUR

КiRA MAZUR — украинская певица, композитор и автор текстов. За место в финале нацотбора Евровидения она поборется с украиноязычной композицией "Дихати".

LAUD

LAUD - псевдоним украинского певца Влада Каращука. Он стал известным весной 2017 года, после подписания контракта с лейблом Enjoy Records и продюсером Джамалы - Игорем Тарнопольским.

В феврале 2018 LAUD принимал участие в нацотборе с композицией Waiting. Сейчас он будет покорять жюри и публику песней "2 дні" - лирической балладой.

KHAYAT

KHAYAT – перспективный и амбициозный украинский исполнитель. Для артиста участие в нацотборе на Евровидение 2019 - первый и наиболее ответственный опыт в его карьере. Он будет покорять жюри и зрителей песней Ever.

Braii

Braii - киевская альтернативная группа, которая поборется за право представлять Украину на Евровидении 2019 с песней Maybe. Солистка музыкального коллектива - Оксана Брызгалова, в прошлом - эстрадная певица.

Freedom Jazz

Freedom jazz - единственный в Украине джаз-бэнд, в состав которого входят только женщины.

Впервые коллектив появился на украинской сцене 10 лет назад. Они запоминаются не только благодаря вокалу, но и экстравагантным образам. Выступит Freedom jazz на нацотборе с песней Cupidon.

Как будут подсчитывать голоса

Каждому из участников второго полуфинала будет присвоен номер от 1 до 8, что и является кодом, по которому зрители будут голосовать за понравившегося конкурсанта.

Отметим, что голосование зрителей и судей за конкурсантов будет проходить параллельно. Время начала и завершения каждого отдельного периода голосования зрителей будет объявлять ведущий Сергей Притула в прямом эфире.

После всех выступлений результаты зрительского голосования суммируются с результатами голосования судей.

Транслировать нацотбор на Евровидение будет телеканал СТБ и "UA:Перший". Также посмотреть второй полуфинал национального отбора вы сможете на сайте УНИАН.

Как сообщал УНИАН, прямые эфиры нацотбора 2019 состоятся 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Участник от Украины выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится 14 мая.