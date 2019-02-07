Вера Брежнева поделилась горячим фото с пляжа
19:40, 07 февраля 2019Общество
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Певица получила массу комплиментов.
Брежнева отдыхала на Мальдивах / фото instagram.com/ververa
Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками новым снимком из отдыха на Мальдивах.
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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она запечатлена в подвесном кресле-качели.
В кадре Брежнева предстала в белом кружевном топе со шнуровкой и нюдовых плавках с высокой талией.
Певице засыпали комплиментами в комментариях: "Такая красивая", "Вера, ты секси", "Шикарная", "Прекрасная".
Ранее популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым "летним" снимком.
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