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Вера Брежнева поделилась горячим фото с пляжа

19:40, 07 февраля 2019
Общество
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Брежнева отдыхала на Мальдивах / фото instagram.com/ververa

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она запечатлена в подвесном кресле-качели. 

В кадре Брежнева предстала в белом кружевном топе со шнуровкой и нюдовых плавках с высокой талией.

Певице засыпали комплиментами в комментариях: "Такая красивая", "Вера, ты секси", "Шикарная", "Прекрасная".

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым "летним" снимком. 

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Теги: #фото#Вера Брежнева