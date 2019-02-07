Вера Брежнева поделилась горячим фото с пляжа

Певица получила массу комплиментов.

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками новым снимком из отдыха на Мальдивах.

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она запечатлена в подвесном кресле-качели.

В кадре Брежнева предстала в белом кружевном топе со шнуровкой и нюдовых плавках с высокой талией.

Певице засыпали комплиментами в комментариях: "Такая красивая", "Вера, ты секси", "Шикарная", "Прекрасная".

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым "летним" снимком.