Тина Кароль поразила сеть чувственным фото
06:46, 07 февраля 2019Общество
300 0
Певица порадовала поклонников "теплым" кадром.
Тина Кароль предстала в нежном образе / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым "летним" снимком.
Читайте такжеПолуголая Лобода устроила на сцене эротические танцы (видео)
Артистка опубликовала в Instagram фото в легком в цветочный принт платье, подчеркнувшем ее пышную грудь и обнажившим стройные ноги.
"Немыслимое желание тепла, солнца и весны. Кокетства и огонька в глазах! А вы как чувствуете?", - написала Тина Кароль.
Фото произвело настоящий фурор в сети. "От вашего фото веет теплом", "Вы очень женственная", "Уровень кокетства: Тина Кароль", "Нереально красивая!", "Какое крутое фото", - пишут в комментариях.
Ранее Тина Кароль покорила зрителей "Голоса країни" изысканным нарядом. Артистка принимает участие в шоу в качестве тренера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter