Тина Кароль поразила сеть чувственным фото

Певица порадовала поклонников "теплым" кадром.

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым "летним" снимком.

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Артистка опубликовала в Instagram фото в легком в цветочный принт платье, подчеркнувшем ее пышную грудь и обнажившим стройные ноги.

"Немыслимое желание тепла, солнца и весны. Кокетства и огонька в глазах! А вы как чувствуете?", - написала Тина Кароль.

Фото произвело настоящий фурор в сети. "От вашего фото веет теплом", "Вы очень женственная", "Уровень кокетства: Тина Кароль", "Нереально красивая!", "Какое крутое фото", - пишут в комментариях.

Ранее Тина Кароль покорила зрителей "Голоса країни" изысканным нарядом. Артистка принимает участие в шоу в качестве тренера.