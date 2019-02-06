Нацотбор на Евровидение: Freedom Jazz и KHAYAT презентовали свои песни (видео)

Женский бенд выступит под номером 8 во втором полуфинале нацотбора, который пройдет 16 февраля.

Трио Freedom jazz представили песню Cupidon, с которой выступят в украинском отборе на Евровидение-2019.

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"Мы так счастливы наконец поделиться с вами нашим прекрасным творением! CUPIDON, который мы представим на нацотборе на Евровидение - выпорхнул в свет на своих белоснежных крыльях с полной обоймой стрел любви! Так что, открывайте побыстрее ему свои сердца и ушки!", - гвоорится в сообщении на странице Freedom jazz в Facebook.

Участник Нацотбора KHAYAT также представил песню на конкурс. «Ever» – душевная и магнетическая композиция, но поможет ли она певцу одержать победу, покажет только время! А вот прослушать и оценить песню для Национального отбора от KHAYAT можно прямо сейчас.

Как сообщал УНИАН, 22 января состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений 16 конкурсантов в полуфиналах. Прямые эфиры Национального отбора пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). В жюри вошли артист Андрей Данилко (Верка Сердючка), продюсер Евгений Филатов и певица Джамала. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.