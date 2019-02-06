Нацотбор на Евровидение-2019: кто выступит в первом полуфинале (видео)
9 февраля состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение. Голосование зрителей и судей за участников Нацотбора будет проходить параллельно.
В первом полуфинале примут участие 8 участников:
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The Hypnotunez – «Hey»
LETAY – «Мила моя»
VERA KEKELIA – «WOW!»
ЦеШо – «Hate»
YUKO – «GALYNA GULIALA»
Brunettes Shoot Blondes – «Houston»
BAHROMA – «Назавжди-Навсегда»
MARUV – «BANG!»
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Второй полуфинал национального отбора-2019 состоится 16 февраля. А вот финал, где определится представитель от Украины на Евровидении, пройдет 23 февраля.