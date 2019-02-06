Нацотбор на Евровидение-2019: кто выступит в первом полуфинале (видео)

В первом полуфинале отбора примут участие 8 участников.

9 февраля состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение. Голосование зрителей и судей за участников Нацотбора будет проходить параллельно.

В первом полуфинале примут участие 8 участников:

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The Hypnotunez – «Hey»

LETAY – «Мила моя»

VERA KEKELIA – «WOW!»

ЦеШо – «Hate»

YUKO – «GALYNA GULIALA»

Brunettes Shoot Blondes – «Houston»

BAHROMA – «Назавжди-Навсегда»

MARUV – «BANG!»

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Второй полуфинал национального отбора-2019 состоится 16 февраля. А вот финал, где определится представитель от Украины на Евровидении, пройдет 23 февраля.