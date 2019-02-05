В Украину не пропустили известную российскую ведущую и запретили въезд на три года

Ей запретили въезд в Украину сроком на три года.

Гражданке Российской Федерации и видеоблогеру Анастасии Ивлеевой запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня в Украину не пропустили гражданку России Анастасию Ивлееву, которая является видеоблогером и телеведущей. Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. Согласно её пояснениям, на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом. Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в прошлом году в общей сложности сотрудники обнаружили около 2 тысяч 200 фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/с временно оккупированной территории. При этом отказано в пересечении границы 1400 иностранным лицам и запрещено въезжать 1170 иностранцам.

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«Эта работа продолжается. Только с начала года 90 иностранцев получили запрет въезда из-за посещения оккупированных территорий», - отметили в ГПСУ.

«Госпогранслужбой вместе с другими правоохранительными органами выделены более 3,2 тыс. граждан, которые могли незаконно находиться на временно оккупированной территории Крыма. Информация о них аккумулируется и используется, как дополнительная, в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения», - подчеркнули в пресс -службе.

Отмечается, что за последние несколько лет правоохранителями принято решение о запрете въезда в Украину в отношении 140 иностранцев - деятелей культуры и искусства.

Госпогранслужба обращается к гражданам, профсоюзам, учреждениям и общественным организациям, в случае приглашения на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, уточнять у них, не посещали ли они, прежде всего незаконно, временно оккупированный Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.