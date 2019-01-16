Скандальную украинскую журналистку депортировали из России

Журналистка уже покинула территорию РФ.

Скандальную львовскую журналистку Елену Бойко, которая в августе 2015 года после обысков СБУ сбежала в Москву, принудительно депортировали с территории России.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор российского интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко.

По его словам, Бойко депортировали в Украину через пункт пропуска "Нехотеевка", граничащий с украинским п.п. "Гоптовка" на Харьковщине.

Впоследствии он написал, что журналистка покинула территорию РФ. "Елена сидит в нейтральной зоне. В паспорте стоит штамп с запретом на въезд в РФ. Сейчас у нее открыт только один путь - в Украину, в Харьков", - написал Осташко.

Ранее сообщалось, что из России решили депортировать скандальную украинскую журналистку Елену Бойко, которая нарушила правила пребывания на территории страны-агрессора.

В Украине Бойко подозревают по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "государственная измена".

В России она известна своими выступлениями с критикой действующей украинской власти на ток-шоу пропагандистских телеканалов.