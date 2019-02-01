KAZKA представила песню для Евровидения (видео)
Украинская группа KAZKA представила песню APART, которую музыканты подготовили для нацотбора на Евровидение 2019.
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Запись появилась в YouTube-канале музыкального коллектива. "Сегодня мы представляем нашу конкурсную песню на Евровидение-2019. Apart – это личная история отношений, страхов и преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов", – сказано в описании к композиции в Instagram.
Международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет 14, 16 и 18 мая. Принимать конкурс будет Тель-Авив и сейчас в городе идет активная подготовка к событию. Ранее УНИАН рассказал о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.
Друзі! ❤️ Сьогодні ми презентуємо нашу конкурсну пісню на Євробачення’19. 🙌🏻 Apart – це особиста історія відносин, страхів і подолань. Це пісня-маніфест: кохайте без шаблонів! Незважаючи на статус, зріст, вагу, соціальні відмінності, нав'язані іншими правила і форми. Кохайте кого завгодно, але обов’язково всією душею. Шукайте посилання у шапці профілю. 💫