Тельцов ждут неожиданные перемены, а Дев - праздник: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Появился гороскоп для всех знаков Зодиака на текущую неделю.

Не забывайте о таком прекрасном качестве, как оптимизм — он всегда поможет скрасить серые будни, говорят астрологи.

По словам астрологов, их советы подскажут, как достичь благополучия каждому из знаков Зодиака, передают "Факты".

ОВЕН. События, которые будут разворачиваться в предстоящий период, потребуют от вас терпения, такта, готовности к компромиссу. Прежде чем браться за что-то новое, разберитесь со всеми старыми делами и взвесьте свой потенциал, возможности.

ТЕЛЕЦ. Вполне вероятно, что в вашей жизни произойдут неожиданные перемены. К счастью, они будут приятными и наилучшим образом скажутся на вашем материальном положении. Самое время объявить нещадную борьбу вредным привычкам.

БЛИЗНЕЦЫ. В настоящее время вы находитесь в центре внимания, полны сил, энергии, поэтому смело можете браться за решение любой задачи, даже очень сложной. Старайтесь спокойнее относиться ко всему, что окружает вас, не взваливайте на свои хрупкие плечи все проблемы.

РАК. Для того чтобы улучшить свои финансовые дела, необходимо мобилизовать все силы, проявить смекалку, деловую хватку, решительность. Не обращайте внимания на мелкие неудачи, всяческие нестыковки — это дело поправимое.

ЛЕВ. Не стоит избегать новых знакомств, встреч, хотя это и повлечет за собой беготню и суету. Сейчас вы достаточно уязвимы как в моральном, так и в физическом плане, но демонстрировать это не следует. Окружающие должны видеть перед собой уверенного в себе человека.

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ДЕВА. Демократичность во взглядах, но в то же время мягкость и умение выслушать оппонента спокойно, не перебивая, обязательно дадут положительные результаты. Неплохо бы устроить себе небольшой праздник, посидеть в приятной компании.

ВЕСЫ. Желательно идти пока по проторенной дорожке, ничего не меняя. Если даже возникнут какие-то неопределенные моменты, не торопитесь во что бы то ни стало непременно добиться истины. Время само все расставит по своим местам, причем произойдет это достаточно быстро.

СКОРПИОН. Ваши интеллектуальные способности приведут в восторг коллег и руководство, так что вполне можете рассчитывать на заманчивое предложение, благодаря которому сумеете подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы.

СТРЕЛЕЦ. Проявите дружеское участие, сговорчивость, терпение, спокойствие — и вам непременно ответят тем же. Побеспокойтесь о том, чтобы улучшить свое материальное положение, более активно займитесь поиском источника дополнительного заработка.

КОЗЕРОГ. Благоприятный период наступает для совместных проектов, так что активно привлекайте к сотрудничеству людей, с которыми вам уже доводилось работать и они не разочаровали вас. В отношениях с коллегами проявите деликатность.

ВОДОЛЕЙ. Не забывайте о таком прекрасном качестве, как оптимизм — только он поможет скрасить серые будни и увидеть надежду, вырисовывающуюся впереди. На финансовом поприще не упустите свой шанс — он непременно будет.

РЫБЫ. Поддержка со стороны окружающих поможет вам значительно продвинуться на пути, который выбрали. Не стесняйтесь идти на прием к руководству со своими идеями, предложениями. У вас есть масса возможностей получить в ответ одобрение и понимание.

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