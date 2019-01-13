Поздравления со Старым Новым годом 2019: лучшие стихи, пожелания, картинки
Старый Новый год 2019 в Украине празднуют в ночь с 13 на 14 января, с воскресенья на понедельник.
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Это – не самый популярный праздник в череде зимних, но все же этот день – прекрасный повод собраться компанией, чтобы развлечься, или в тесном семейном кругу в Щедрый вечер.
Также Старый Новый год – прекрасный повод написать или сказать теплые слова и пожелания своим родным, близким или коллегам. Поэтому УНИАН собрал для вас лучшие поздравления со Старым Новым годом в стихах и прозе. Кроме того, вы можете поздравить своих родных или знакомых с помощью красивой картинки, открытки или гифки.
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Пускай Старый Новый год исполнит все те желания, что не под силу были Новому году! Будьте счастливы!
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Новый год пришёл! Ура!
Веселимся — дубль два:
Старый Новый год идёт,
Счастье в каждый дом несёт!
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От всей души поздравляю тебя с Новым по старому и не совсем Старым по новому и не новым... Одним словом, поздравляю тебя со Старым Новым годом!
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Пусть же Старый Новый год
В гости к Вам с собой возьмет
Чуть морозца, чуть снежка
И удачи два мешка!
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Старый Новый год — это время, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для чего-то нового! Пусть год будет легким и наполненным красочными моментами!
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Этот Старый Новый год
Пусть всё лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Пусть он в дом к вам заметет
Всё, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.
***
Поздравляю со Старым Новым годом. И пусть он действительно будет новым и принесет новые успехи и начинания!
***
Всех — со старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит.
Пусть со снегом смех летит,
С ветром — легкая удача,
Чтобы стали вы богаче.
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть вам беду!
***
Старый Новый Год – это чудесный повод еще раз собраться за щедрым столом со своими друзьями и близкими. И пусть он порадует Вас волшебством, подарками, запахом ели и мандарин!
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Пусть вам счастье принесет
Этот Старый Новый год!
Настроение, деньги, смех
И во всех делах успех!
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Две недели пролетели –
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только все доели –
Празднует опять народ.
Кто-то держится за печень,
Минералку грустно пьет,
Но тринадцатое, вечер,
Здравствуй, Старый Новый год!
Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь,
Счастья, радости желаем,
И успеха вновь и вновь.
Денег — пухлыми мешками,
Чтоб не знали вы невзгод.
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!