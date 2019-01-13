Поздравления со Старым Новым годом 2019: лучшие стихи, пожелания, картинки

Не забудьте поздравить своих родных и знакомых со старым Новым годом, УНИАН вам в этом поможет.

Старый Новый год 2019 в Украине празднуют в ночь с 13 на 14 января, с воскресенья на понедельник.

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Это – не самый популярный праздник в череде зимних, но все же этот день – прекрасный повод собраться компанией, чтобы развлечься, или в тесном семейном кругу в Щедрый вечер.

Также Старый Новый год – прекрасный повод написать или сказать теплые слова и пожелания своим родным, близким или коллегам. Поэтому УНИАН собрал для вас лучшие поздравления со Старым Новым годом в стихах и прозе. Кроме того, вы можете поздравить своих родных или знакомых с помощью красивой картинки, открытки или гифки.

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Пускай Старый Новый год исполнит все те желания, что не под силу были Новому году! Будьте счастливы!

***

Новый год пришёл! Ура!

Веселимся — дубль два:

Старый Новый год идёт,

Счастье в каждый дом несёт!

***

От всей души поздравляю тебя с Новым по старому и не совсем Старым по новому и не новым... Одним словом, поздравляю тебя со Старым Новым годом!

***

Пусть же Старый Новый год

В гости к Вам с собой возьмет

Чуть морозца, чуть снежка

И удачи два мешка!

***

Старый Новый год — это время, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для чего-то нового! Пусть год будет легким и наполненным красочными моментами!

***

Этот Старый Новый год

Пусть всё лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет

Всё, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.

***

Поздравляю со Старым Новым годом. И пусть он действительно будет новым и принесет новые успехи и начинания!

***

Всех — со старым Новым годом!

Пусть хорошая погода

В доме и в душе царит.

Пусть со снегом смех летит,

С ветром — легкая удача,

Чтобы стали вы богаче.

Чтобы в нынешнем году

Не увидеть вам беду!

***

Старый Новый Год – это чудесный повод еще раз собраться за щедрым столом со своими друзьями и близкими. И пусть он порадует Вас волшебством, подарками, запахом ели и мандарин!

***

Пусть вам счастье принесет

Этот Старый Новый год!

Настроение, деньги, смех

И во всех делах успех!

***

Две недели пролетели –

Снова здравствуй, Новый год!

Только-только все доели –

Празднует опять народ.

Кто-то держится за печень,

Минералку грустно пьет,

Но тринадцатое, вечер,

Здравствуй, Старый Новый год!

Мы бокалы поднимаем

За удачу, за любовь,

Счастья, радости желаем,

И успеха вновь и вновь.

Денег — пухлыми мешками,

Чтоб не знали вы невзгод.

Чтоб не раз нам встретить с вами

Старый добрый Новый год!