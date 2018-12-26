Тина Кароль взбудоражила сеть фото без белья

На снимке Тина Кароль предстала в непривычном образе - без ее любимой красной помады.

Украинская певица Тина Кароль вызвала восторг подписчиков в соцсети новым фото, на котором она позирует без белья.

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Снимок артистка опубликовала в Instagram. В кадре она предстала в строгом атласном бежевом костюме, который, очевидно, примерила на голое тело.

"Красивая", "Нереально красивая", "Обжигаешь", "Очень сексуально!", "Идеальная женщина", - пишут в комментариях под фотографией.

Ранее Тина Кароль рассказала, что думает о гастролях украинских звезд в РФ. "Каждый выбрал свой путь. У них потрясающий успех, они любимы, нужны и гастролируют, выпускают песни. Каждый знает, что он делает. У всего есть причинно-следственная связь и я не Господь Бог, чтобы кого-то в чем-либо осуждать",- объяснила артистка.