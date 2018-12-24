Лучшие поздравления с Новым годом-2019: стихи, открытки, пожелания
В Украине наступила пора новогодних праздников. Уже завтра, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают рождество, в то время как в офисах по всей стране начали проводить предновогодние корпоративы.
УНИАН собрал в сети лучшие поздравления с новым 2019 годом.
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Как поздравить с новым годом коллег
Современный человек нередко проводит большую часть своей жизни на работе, а кому-то даже приходится встречать на ней Новый год. Так что хороший способ поздравить с праздником членов рабочего коллектива потребуется почти каждому.
Год ударно поработав,
Отдохнуть пора пришла.
С Новым годом вас, коллеги!
Отложите все дела.
***
Тем, кто меня всегда поддержит,
Кто движет общий труд вперед,
Желаю средь сугробов снежных
Отлично встретить Новый год!
***
Коллеги, дорогие!
Нагрянул Новый год!
Пусть праздники лихие
Закружат в хоровод!
***
Поздравляю с Новым годом
Уважаемых коллег!
Унесет пусть все невзгоды
Этот прошлогодний снег.
Пусть любимая работа
Будет в радость вам всегда,
Лишь приятные заботы
Вам на долгие года!
Как поздравить с Новым годом девушку или подругу
Порадовать близкого человека в преддверии праздника совсем не сложно. Достаточно послать ему короткое, но искреннее новогоднее поздравление.
Такой прекрасной девушке
Я пожелать хочу:
Пусть в Новый год всё сбудется!
Серьезно, не шучу.
***
Глаза твои прекрасные
От счастья пусть блестят,
А щечки твои милые
От радости горят.
Пусть Дед Мороз подарочков
Побольше принесет
Под елочку-красавицу
Тебе на Новый год.
***
Самой милой девушке я пожелать хочу,
Чтобы все твои мечты сбылись в этом году,
Чтобы всю жизнь ты провела в любви,
И всегда сбывались все твои мечты!
Как поздравить с Новым годом парня
Девушки также могут порадовать свою вторую половину неожиданным поздравлением с Новым годом.
К тебе в окошко я прильну снежинкою,
На речке стану хрупкой тонкой льдинкою,
В декабрьском небе бурей-вьюгой закружу -
В предновогодний вечер я о любви слова скажу!
***
С новым счастьем, мой мужчина!
Пожелать хочу... себе:
Будучи тобой любима,
Как в раю жить на земле!
Пусть всегда со мною будет
Самый лучший из мужчин:
Тот, кто поцелуем будит,
Розы дарит без причин.
Как поздравить с новым годом оригинально
Тем, кто хочет проявить оригинальность и сделать свои новогодние поздравления незабываемыми, следует проявить немного креативности.
Отличный способ внести в жизнь коллег или близких людей немного веселья – использовать в поздравлении новогодний реквизит: конфетти, бенгальские огни, или даже костюм Деда Мороза.
Написать индивидуальное поздравление в стихах сможет не каждый, но поздравление в прозе можно стилизовать под астрологический гороскоп на грядущий год. Образцом подобного «гороскопа» может послужить любой подобный материал от астрологов.
В цифровой век сделать поздравление уникальным и трогательным можно при помощи обычной бумаги. Зачем поздравлять друга в соцсетях, если можно отправить старомодное письмо или открытку по почте?
Ранее УНИАН подготовил подборку новогодних рецептов, которые позволят разнообразить меню в праздничную ночь.