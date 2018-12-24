Лучшие поздравления с Новым годом-2019: стихи, открытки, пожелания

В преддверии праздника УНИАН собрал в сети лучшие варианты поздравлений с Новым годом.

В Украине наступила пора новогодних праздников. Уже завтра, 25 декабря, христиане западного обряда отмечают рождество, в то время как в офисах по всей стране начали проводить предновогодние корпоративы.

УНИАН собрал в сети лучшие поздравления с новым 2019 годом.

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Как поздравить с новым годом коллег

Современный человек нередко проводит большую часть своей жизни на работе, а кому-то даже приходится встречать на ней Новый год. Так что хороший способ поздравить с праздником членов рабочего коллектива потребуется почти каждому.

Год ударно поработав,

Отдохнуть пора пришла.

С Новым годом вас, коллеги!

Отложите все дела.

***

Тем, кто меня всегда поддержит,

Кто движет общий труд вперед,

Желаю средь сугробов снежных

Отлично встретить Новый год!

***

Коллеги, дорогие!

Нагрянул Новый год!

Пусть праздники лихие

Закружат в хоровод!

***

Поздравляю с Новым годом

Уважаемых коллег!

Унесет пусть все невзгоды

Этот прошлогодний снег.

Пусть любимая работа

Будет в радость вам всегда,

Лишь приятные заботы

Вам на долгие года!

Как поздравить с Новым годом девушку или подругу

Порадовать близкого человека в преддверии праздника совсем не сложно. Достаточно послать ему короткое, но искреннее новогоднее поздравление.

Такой прекрасной девушке

Я пожелать хочу:

Пусть в Новый год всё сбудется!

Серьезно, не шучу.

***

Глаза твои прекрасные

От счастья пусть блестят,

А щечки твои милые

От радости горят.

Пусть Дед Мороз подарочков

Побольше принесет

Под елочку-красавицу

Тебе на Новый год.

***

Самой милой девушке я пожелать хочу,

Чтобы все твои мечты сбылись в этом году,

Чтобы всю жизнь ты провела в любви,

И всегда сбывались все твои мечты!

Как поздравить с Новым годом парня

Девушки также могут порадовать свою вторую половину неожиданным поздравлением с Новым годом.

К тебе в окошко я прильну снежинкою,

На речке стану хрупкой тонкой льдинкою,

В декабрьском небе бурей-вьюгой закружу -

В предновогодний вечер я о любви слова скажу!

***

С новым счастьем, мой мужчина!

Пожелать хочу... себе:

Будучи тобой любима,

Как в раю жить на земле!

Пусть всегда со мною будет

Самый лучший из мужчин:

Тот, кто поцелуем будит,

Розы дарит без причин.

Как поздравить с новым годом оригинально

Тем, кто хочет проявить оригинальность и сделать свои новогодние поздравления незабываемыми, следует проявить немного креативности.

Отличный способ внести в жизнь коллег или близких людей немного веселья – использовать в поздравлении новогодний реквизит: конфетти, бенгальские огни, или даже костюм Деда Мороза.

Написать индивидуальное поздравление в стихах сможет не каждый, но поздравление в прозе можно стилизовать под астрологический гороскоп на грядущий год. Образцом подобного «гороскопа» может послужить любой подобный материал от астрологов.

В цифровой век сделать поздравление уникальным и трогательным можно при помощи обычной бумаги. Зачем поздравлять друга в соцсетях, если можно отправить старомодное письмо или открытку по почте?

Ранее УНИАН подготовил подборку новогодних рецептов, которые позволят разнообразить меню в праздничную ночь.