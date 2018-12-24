Украинцы готовятся праздновать католическое Рождество (видео)

25 декабря все христиане западного обряда будут праздновать Рождество Христово. Одним из эпицентров празднований будет Софийская площадь в Киеве.

Украина в этом году уже во второй раз отмечает Рождество западного обряда на общенациональном уровне - с официальными выходными и праздничными мероприятиями.

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Одним из эпицентров празднований сегодня будет Софийская площадь в Киеве.

24 декабря, на Софийской площади пройдет масштабное торжественное мероприятие “Украина и мир празднуют Рождество Христово вместе”.

Запланированы разнообразные просветительские, творческие и музыкальные программы, выступления известных людей, дипломатов, телемосты с другими странами, праздничный концерт.

Отметим, до 24 января 2019 года действуют ограничения движения по Владимирскому проезду по правой полосе в направлении движения к Михайловской площади. Также в указанный период запретят движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Как сообщал УНИАН, в этом году на главной елке страны более 1,5 тыс. игрушек и 3 км гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого цвета, некоторые из которых имеют форму кристаллов. Еще одной новинкой стал экран, с помощью которого посетители будут передавать праздничные поздравления.