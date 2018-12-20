Тантрический секс и ролевые игры: в сети появился тизер эротической комедии с Дашей Астафьевой (видео)

Премьера запланирована на 1 марта 2019 года.

У второй части украинской эротической комедии "Свингеры", в которой к Оле Поляковой и Даше Астафьевой присоединились Дзидзьо и травести-дива Монро, появился первый официальный тизер.

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В сиквеле главный герой фильма бизнесмен Игорь (Михаил Кукуюк) утратил мужскую силу, его жена Илона (Оля Полякова) готова на все, чтобы поднять ему потенцию. Ролевые игры, уроки тантрического секса, ревность – ничего не даст нужного результата. Завести Игоря смогут только лайки в социальных сетях.

Ключевые роли в ленте исполнили музыканты Михаил Кукуюк, Оля Полякова, Вячеслав Довженко, Анна Саливанчук, Алексей Вертинский и Даша Астафьева. А режиссером выступил Андрейс Экиса, который работал и над первой частью.

Премьера фильма запланирована на 1 марта 2019 года.