Больше не табу: сексуальная революция по-украински

Сексолог, работники секс-шопов, организатор фетиш/БДСМ вечеринок и инструктор шибари, свингер, основательница первого отеля для ролевых игр – корреспондент УНИАН пообщалась со всеми этими людьми, задавшись одним вопросом: остается ли секс одной из самых табуированных тем в украинском обществе?

Хорошая новость – тенденция сексуального раскрепощения в Украине действительно наблюдается. Причем, в тренде – тема сексуального образования. Общество проявляет все больше интереса к теме сексуальных отношений и репродуктивного здоровья. Появляются бесплатные онлайн-курсы, организовываются тематические круглые столы и многочисленные лекции от сексологов и сексотерапевтов.

Сексолог Юлиана Толкачева рассказывает, что на сегодняшний день киевляне демонстрируют большой интерес к лекциям об особенностях физиологии, о том, как можно доставить удовольствие партнеру. «Это очень здорово, надеюсь, что такая культура сохранения отношений и взаимодействия будет и дальше развиваться», – отмечает она.

Толкачева – совладелица двух столичных заведений, имеющих сексуально-просветительскую миссию – кальян-бара в стиле БДСМ The cage и арт-кафе Sex.Ed.Coffe, в котором регулярно организовывают лекции сексологов. Арт-кафе расположено в подвальном помещении, стены здесь украшены картинами эротического содержания, а в меню используются тематические названия («оральные наслаждения», «чайные ласки» и т.п).

Сексолог считает, что украинцы, в целом, стали больше следить за своим сексуальным здоровьем и чаще обращаться за консультациями. «Сексология стала «звучать» чаще и больше. Люди поняли, что есть специалисты, к которым можно обратиться. И специалистов стало больше – есть выбор. Если не решил проблему и задачу один специалист, то можно обратиться к следующему», – говорит она.

Плохая новость – наши люди все еще не умеют говорить о сексе. Запрос «как разговаривать с партнером о сексе» – на первом месте на консультациях Юлианы Толкачевой.

Это – отклик советского прошлого, ведь, как все мы помним, в Советском Союзе «секса не было». И пусть СССР распался более четверти века назад, многие остаются заложниками предрассудков того времени. Ведь никакой государственной политики не проводилось, и ничего не делалось для общественного сексуального образования. Люди в возрасте, в большинстве своем, даже не умеют спокойно называть интимные органы. Даже у молодых людей, родившихся в независимой Украине, хватает сексуальных табу, связанных с отсутствием сексуального воспитания (их родители предпочитают не поднимать в разговорах темы сексуальности).

Арт-кафе Sex.Ed.Coffe несет сексуально-просветительскую миссию

Подпитывают мифы в отношении секса и множество надуманных запретов, возникших давным-давно из-за религиозных догм. «Мой «любимый» миф о том, что секс – это что-то грязное. К счастью, этот миф уже начал разрушаться. Я всей своей деятельностью постоянно стараюсь показать, что с сексом все в порядке, а духовным или безнравственным мы делаем его сами...», – говорит Юлиана Толкачева.

Тем не менее, по словам сексолога, женщины все еще частенько ее спрашивают, мол, на каком свидании секс – уже можно. Кто-то верит, что обязан нужно хранить девственность до свадьбы. Кто-то убежден, что во время интима с партнером нельзя быть откровенной, а то подумает «сколько она мужиков до меня перебрала - падшая женщина». Многие по-прежнему не могут сказать партнеру о своих сексуальных предпочтениях и желаниях. Мужчины особенно стесняются зайти в секс-шоп, ведь «подумают, что я сам не справляюсь», «что у меня проблемы» и так далее.

За вибратором, как за батоном

Увы, в нашем обществе все еще живет убеждение, что секс-шопы или для одиноких дам, или для больных… Борьбой с такими стереотипными убеждениями вот уже восемь лет занимаются в Первом Секс Шопе на Подоле – Love Space.

Он с порога рушит все стереотипные представления о секс-шопах. Вместо небольшого помещения из 90-х (дальнейшему существованию которых, кстати, сооснователь проекта «Первый Love Space» Тарас Крупа дает еще, максимум, несколько лет) попадаем в модное эротическое арт-пространство. Современный выставочный зал, лекторий с граффити на стенах. Много свободного места. «Когда мы только создавались, моя подруга сказала: «Ой, блин, в этих секс-шопах все вонючее и некачественное». Можете так и написать... Такое было впечатление о всех секс-шопах. Важно было эту репутацию изменить. И мы над этим работали и продолжаем», – вспоминает Крупа.

Love Space был создан в 2010 году, как классический секс-шоп. Потом появился интернет-магазин, а со временем - шоу-рум. «Но поняли, что просто продавать игрушки – плохая идея. Ведь секс – это не только механика. Секс – это о коммуникации, о том, что происходит между людьми. И сексуальная эволюция невозможна без знаний, также, как и без практики», – говорит администратор Александра Саюк.

Так, появилась идея преобразований. Начинали с эротических арт-выставок, потом стали проводить лекции о сексе от лекторов и практиков разных направлений. Сегодня большой запрос на лекции о сексуальном здоровье. Популярностью также пользуется лекция о БДСМ для начинающих. «Она одна их самых популярных и самых посещаемых. Конечно, это связано с фильмом («50 оттенков серого», – УНИАН). Плюс, это лекция практическая», – рассказывает Саюк (в Love Space есть оборудованная БДСМ – комната).

По ее словам, все дело в том, что «стыдно говорить о сексе для удовлетворения, а для образования – не стыдно».

«Еще пять-шесть лет назад нас бы просто забросали камнями, если бы мы говорили на такие темы. Но сегодня сексуальное образование – это мировой тренд, который пришел и в Украину», – добавляет Тарас Крупа.

Тема секса перестает быть для нашего общества табу

Клиенты в «Первом Love Space» самые разные. Конечно, есть те, кто стесняется говорить, зачем пришел. Начинается «веселая игра»: «Мне вот это… ну, это...». Молодые люди заходят, в основном, за лубрикантами и презервативами. Но также нередко экспериментируют – приобретают анальные игрушки или вибраторы (у молодежи всегда проверяют документы – продавать что-либо несовершеннолетним здесь не имеют права). Женщины заходят за вибраторами или мастурбаторами. Часто приходят пары и покупают что-то для двоих. Среди них есть как опытные, которые четко понимают, что им нужно, так и те, кто сначала приходит на лекции, и только потом идут за покупками.

«Есть пары, которые приходят к нам на лекции и говорят потом: «Какие же мы дураки были все это время…». Потом заглядывают к нам регулярно. Я таких видел часто. Это, кстати, наша аудитория», – подчеркивает Тарас.

По словам Александры, приятно также, что тема секса перестала быть табу для людей в возрасте. «К нам приходили женщины, приобретали себе вибраторы, остались довольны приобретением и позже покупали вибраторы уже своим мамам», - говорит она.

Игрушки Love Space – это США, Европа, качественный Китай. На сегодняшний день очень популярны смарт-игрушки. Приложение дает возможность самому создавать вибрации, управлять голосом, работать на любом расстоянии, выбирать мощность. На приложениях работают практически все парные игрушки: вибраторы, мастурбаторы, анальные пробки. Самая популярная сексуальная игрушка в мире из этой серии – это We-Vibe. «В 2016 году было продано более 4-х миллионов штук в мире. У нас в Украине тысячи, но это тоже нормально. Она парная, для игр на дистанции, не письмами, как когда-то и не секс по телефону», – объясняет Тарас Крупа.

Сексуальных игрушек украинского производства пока нет. Но ребята говорят, что, возможно, через год украинский бренд все же появится. А вот девайсы для БДСМ в Украине производятся. Аксессуары «made in Kyiv» имеются даже в местной БДСМ комнате.

Ребята подчеркивают: именно они – коллектив из восемнадцати человек – создают запрос на рынке на качество. Говорят, что планируют открывать филиал, поскольку верят, что Украина все-таки идет к сексуальной революции. «А случится она тогда, когда слово секс-шоп станет, во-первых, модным, а потом – обыденным. Думаю, что где-то через год оно уже станет модным…», – говорит Тарас Крупа.

Не место для приличий

Сексолог Юлиана Толкачева убеждена: одна из главных проблем нашего общества заключается в восприятии секса исключительно как животного акта. При этом, несмотря на то, что человеку действительно свойственны инстинкты и рефлексы, наша сексуальность все-таки, в большей степени, находится в воображении. «Говорят, что любовь живет три года, но это не так. Три года живут гормоны, влюбленность, а любовь приходит с годами. Над отношениями нужно работать. Нет ничего более нестабильного в жизни, чем отношения. Ошибочный шаблон: создали семью, родили детей – все, можно успокоиться… Нужно ухаживать за отношениями. Проводить время вместе, сходить на свидание, что-то интересное придумать…», – говорит она.

С недавних пор киевским парам намного проще стало придумать что-то интересное. Чуть более полугода в украинской столице функционирует отель для ролевых игр.

«Давайте представим себе бытовую ситуацию среднестатистической украинской семьи, – начинает наш разговор Елена Соловьева, основательница Cherry Twins – первого и единственного отеля в Украине для ролевых игр. - Двухкомнатная-трехкомнатная квартира, мама и папа, двое детей. Как правило, еще будут бабушки и дедушки. Мы вынуждены прилично себя вести даже в собственной свадьбе. Не можем громко стонать, ходить голыми... Это не способствует страсти, доверию, коммуникации в паре».

Cherry Twins – это другой мир, в котором нет быта, и к вам точно никто не ворвется. В отеле есть семь номеров в стиле разных эротических фантазий («будуар королевы», «мавританский гарем», «комната пыток» и другие). Каждая комната очень атмосферная, продуманная до мелочей. Можно выбирать от эпохи до настроения.

Романтические комнаты стоят 1,5 тысячи гривен за три часа (минимальное время поселения в отель). БДСМ-комнаты – 2 тысячи.

По словам Елены Соловьевой, здесь можно все, причем, реализовать желания намного проще. Ведь если, к примеру, романтику дома устроить еще можно, то БДСМ в бытовых условиях - сложно реализуем. Во-первых, девайсы недешевые (цена на хороший флоггер (плетку, – УНИАН) – от сорока евро). Во-вторых, хранить комплекты дома не так просто (хранить тот же флоггер нужно в висячем положении). А, зачастую, все это еще нужно прятать от детей или других родственников…

В отеле у гостей не просят документы, за исключением случаев, когда есть вопросы к их возрасту (гостями в Cherry Twins могут быть люди не младше восемнадцати). Показатели регистрации по телефонному номеру позволяют судить, что примерно половина пар приходят в отель снова. «Попадая один раз, люди понимают, насколько это кайфово и важно – открыть в себе и в партнере другие грани. В принципе, это сексуальный Диснейленд - Диснейленд для взрослых», – говорит Елена Соловьева.

«Это место сексуальной терапии отношений. Приходя в отель, пары учатся доверять друг другу. Если мы говорим о паре, которая десять лет не разговаривают – им, конечно, наш отель не поможет, тут должен работать психолог. Мы же говорим о паре, у которой есть коммуникация и сексуальная жизнь, но они хотят ее разнообразить», – добавляет она.

Соловьева надеется превратить Cherry Twins в сеть отелей: несколько в Киеве, плюс, по городам-миллионикам. Кроме того, планирует открыть школу сексологии. «Хочется создать нормальную образовательную платформу, где среднестатистическая пара сможет получить ответы на свои вопросы, не стесняясь», – объясняет Елена.

В отеле семь номеров в стиле разных эротических фантазий

На сегодняшний день в отеле уже проводят лекции по сексуальному образованию. Ориентированы эти мероприятия, как и сам отель, в основном, на пары. Публика приходит разная. Но, как правило, интеллектуалы 35+. Многие возвращаются на лекции еще раз. Особой популярностью пользуются темы о БДСМ-культуре.

По мнению Елены Соловьевой ничего удивительного в этом нет. «Мы живем с вами в субкультуре БДСМ, мир построен на культуре подчинения и доминирования. В том, что это переносится в секс, нет ничего странного. Плюс, если мы говорим о каких-то сексуальных практиках, то эти – порка, воск, шибари – наиболее зрелищны. Это красиво и эмоционально», – отмечает она.

БДСМ. Шибари

Юлия Васильева – организатор фетиш/БДСМ мероприятий в Украине и инструктор по шибари (японское искусство эстетического бандажа, – УНИАН). Шибари девушка занимается уже одиннадцать лет. Когда она только увлеклась этим искусством, в Украине, в принципе, никакой информации о нем еще не было. Можно было найти только отдельные англоязычные переводы (все остальное было на японском). Поэтому изучали фотографии и старались повторить хоть как-то картинку визуально… Начали понемногу собирать людей. Семинары по шибари проходила, в основном, в Европе. «Шибари входит в эту «страшную» аббревиатуру БДСМ, которой все очень пугаются. Но, на самом деле, это о доверии, о заботе. Хочется передать контроль, почувствовать свое тело более глубже», – объясняет Васильева.

Девушка родом из Харькова, там у нее была бандажная студия, в которой на постоянной основе проводили вечеринки и уроки шибари. Сейчас Юлия Васильева живет в Киеве, своей студии пока нет, но планирует открывать. А пока для групповых занятий по шибари арендуются залы, приносятся веревки и маты, место «накачивают» энергетикой.

К слову, на фоне остальной Украины, Киев и Харьков – самые продвинутые регионы в вопросах популярности данного японского искусства. Васильева ездит преподавать шибари в другие регионы и рассказывает, что в Днипре это искусство вообще не представлено, а вот в Полтаве стараются его развивать.

Занятия и шибари-вечера проводятся абсолютно открыто. Ничего противозаконного в них нет – на таких вечеринках и встречах нет секса или сводничества. Всегда можно прийти просто посмотреть, возникнет желание – в следующий раз прийти с партнером и попробовать. «Люди все индивидуальные. Есть те, кому достаточно представить, как бы это было с ним, чтобы прочувствовать, откликается внутри что-то или нет… Хочешь ли идти на эксперимент или сразу дискомфорт чувствуешь, и тебе это не нужно», – рассказывает Юлия Васильева.

В столице, в большинстве своем, шибари интересуются люди возраста 30+, у которых уже есть какая-то глубина внутренних сексуальных переживаний, и теперь хочется чего-то более яркого. Народ помоложе в таких практиках менее заинтересован.

Киев и Харьков – самые продвинутые регионы в вопросах популярности шибари / Фото из личного архива Васильевой

Раз в полтора-два месяца Юлия Васильева организовывает в Киеве фетиш/БДСМ вечеринки. Обычно, собирается около двухсот человек, всегда много тех, кто пришел впервые. Юлия убеждена: работает принцип «сарафанного радио». «Можно даже рекламу не давать. Важно какое-то общее доверие, новый человек должен быть уверен, что там будет безопасно. А это чувство может дать только близкий человек, который скажет: «Да, там классно, мы были, все хорошо»», – объясняет она.

На вечеринках происходят показательные экшены – выбирают мастеров, которые демонстрируют различные практики БДСМ, чтобы шире познакомить гостей с субкультурой БДСМ. Можно посмотреть и понять: твое – не твое.

Топ БДСМ-направлений, наиболее интересных украинцам сегодня, по мнению Юлии Васильевой, – это шибари, спанкинг (шлепание по ягодицам) и фемдома (когда роли очень четко обозначены: верхняя женщина и нижний мужчина).

Один из самых распространенных стереотипов, по словам Васильевой, «на вечеринке тебя буду заставлять что-то делать...» Но это не так. Любой может прийти как гость и просто посмотреть. «Я абсолютно против насилия внутри себя. БДСМ в каждый дом нести не нужно. И шибари также. Для кого-то это кайф, а для кого-то – нет, это нормально», – говорит она.

В целом, БДСМ стоит на трех китах: добровольность, безопасность и разумность. Организаторы всегда следят за экшеном, на вечеринках есть охрана. Еще до мероприятия, общаясь с желающими прийти по телефону, Васильева всегда спрашивает, был гость до этого или нет, почему хочет пойти и т.д. «Периодически люди путают нас со свингер-тусовкой, но у нас секса на вечеринках нет. Полное обнажение также запрещено – мы наслаждаемся тематическим удовольствиями. Но даже если люди что-то путают, ничего страшного в этом нет, просто говорим им об этом на вечеринке. Никаких проблем с неадекватами у нас не было», – рассказывает она.

Васильева отмечает, что Киеву, конечно, еще далеко до условного Берлина, но однозначно, ситуация улучшается. Более того, по ее мнению, нам куда правильней идти своим темпом и не пытаться гнаться за европейскими вечеринками.

В целом интерес к БДСМ среди украинцев активно растет: появляются характерные клипы, в модных трендах фигурирует латекс. Полгода назад в Киеве открылся эротический шоу-рум S39, специализирующийся на кожаных аксессуарах ручной работы в направлении БДСМ. Его основатель Константин Саввопуло начинал с карьеры фотографа в стиле ню. Этот проект – продолжение его работы.

Саввопуло отмечает, что, решившему приобрести кожаные наручники или ударные элементы, не удастся так просто найти качественные аксессуары в одном месте. А здесь представляют уникальный, как по вариантам фиксации, так и по самому дизайну, продукт.

Впрочем, такие аксессуары можно надевать поверх одежды, это не обязательно должно быть фетишным атрибутом. И, в целом, ребята говорят, мол, больше хочется уходить в моду, чем просто в продажу эротических игрушек...

Пока, в большинстве своем, шоу-рум работает на зарубежную аудиторию – основная часть клиентов S39 из США и Европы. Связано это не только с низкой культурой сексуальной раскрепощенности украинцев, так и с дороговизной продукции.

Впрочем, по словам Саввопуло, их главная идея сегодня – вдохновлять людей не столько на покупку аксессуара, сколько к разговору о своих отношениях с партнером. «Мы хотим, чтобы представленная у нас атрибутика, во-первых, не пугала людей, а, во-вторых, давала возможность разнообразить отношения. Либо хотя бы просто была предлогом для разговора», – говорит он.

Аксессуары S39 можно надевать поверх одежды, это не обязательно должно быть фетишным атрибутом

Сексолог Юлиана Толкачева также отмечает, как важно научиться разговаривать, получать удовольствие от жизни и общения, в частности, с самим собой. «Очень важно быть честным с собой. Если пара захотела чего-то нового, то не обязательно завтра бежать в свинг-клуб. Эмоциональный заряд может быть очень сильный, это может пошатнуть отношения. Я рекомендую очень аккуратно продвигаться вдвоем – познание нового должно сближать пару, а не быть побочным действием», – говорит она.

Стоит, впрочем, отметить, что «побежать в свинг-клуб» в нашей стране не очень-то просто.

Когда третий или чужой совсем не лишний

Сексолог Нелли Верховская, которая сама практикует свинг, говорит, что восторг от украинских «свингерских клубов» бывает только у людей с очень низкими запросами, которые приходят получить хоть какой-то интимный контакт, не важно с кем и какого качества. «Свинг – это не только обмен парами, это иногда и приглашение к себе в постель мужчины или женщины для вечеринки втроем. Это и групповой секс четверых, и вечеринка в большем количестве», – говорит Верховская.

По ее словам, за последние годы ситуация в стране касательно свинга улучшилась. И, вероятно, связано это все-таки с повышением общего благосостояния: «Это ведь надстройка над базовыми потребностями. Когда у человека эти потребности удовлетворены, хочется чего-то еще… То есть, можно сказать, несмотря на то, что интернет кишит, «ах как все грустно», благосостояние украинцев улучшилось».

Самая главная проблема в отечественном свинге, характерная не только для Украины, а для всего постсоветского пространства – это поиск и выбор адекватных партнеров. «Среднестатистическая интеллигентная пара, которая хотела бы разнообразить свою сексуальную жизнь, обычно открывает интернет, забивает слово «свинг» в поиске и смотрит предложения. Предложения бывают двух видов: партнеры, которые сами о себе заявляют, и свингерские клубы, которые приглашают к себе участников», – рассказывает Нелли Верховская.

По ее опыту, наши так называемые свингерские клубы – это обыкновенные нелегальные частные вечеринки. «Какие-то люди объявляют себя организаторами, вешают объявления, чаще всего, в соцсетях: «в свинг-клуб приглашаются пары, одиночки, молодые люди, девушки». И выставляют прайс на услугу этого «свинг-клуба»», – объясняет она.

Цена входного билета варьируется от 500 до 3 тысяч гривен (цены актуальны для всех крупных городов Украины), в зависимости от того, приходит человек сам, с парой или одна девушка. Девушкам, по словам Верховской, зачастую, вход бесплатен. Паре предоставляются скидки. Дороже всего билет обходится мужчине-одиночке. При этом, оплата за вход не является гарантией, что человек действительно получит секс. Это просто возможность присутствовать…

«Эти организаторы просто делают бизнес. Им наплевать на качество партнеров. Чаще всего, у потенциального кандидата спрашивают только возраст и просят прислать фотографию. Ни в одном так называемом свингерском клубе, который мне попадался (а мне их много попадалось), не существует отбора по размеру полового члена. А, какие бы сказочки не рассказывали, размер интимных органов партнера в сексе важен», – говорит она.

Верховская убеждена: лучше всего партнеров искать самостоятельно. «Если объяснять на примере той самой условной интеллигентной пары, то рекомендую повесить объявление в соцсети: «мы - пара, у нас такой-то возраст, приглашаем дружить». Безусловно, они получат до сотни писем в день от неадекватов, но рано или поздно смогут индивидуально выбрать партнера», – отмечает сексолог.

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«Думайте. Это теперь сексуально», – говорит главный герой известного сериала о самом известном сыщике Лондона устами актера Бенедикта Камбербэтча. А мы бы дополнили: думайте и говорите. Не бойтесь разговаривать о сексе, озвучивать свои желания, в этом нет ничего постыдного. Сексуальная революция в Украине уже началась. И пусть она не движется семимильными шагами (ведь все стартует с малого – с прочтенной статьи или прослушанной лекции). А прогресс - уже виден.

Ирина Шевченко