"Я взял твой Славянск": запрещенный в Украине российский рэпер записал альбом для боевиков "ЛДНР" - в сети волна гнева (видео)

На обложку альбома автор поместил одиозного российского писателя Захара Прилепина - пособника боевиков на Донбассе.

Российский рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов), известный также по кличке Гнойный, похвалился альбомом Donbassborn, который посвятил террористам на Донбассе.

Сам же исполнитель в эфире YouTube-проекта "Первый раз" заявил, что песни в нем посвящены "ребятам, которые защищают территориальную целостность великой русской земли", передает "Обозреватель".

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"Я сделал альбом Donbassborn, это песни про Донбасс, чтобы ребятам - которые там защищают территориальную целостность великой русской земли - им было что послушать в наушниках", - заявил он.

Далее рэпер привел в пример несколько строчек заглавного трека "Я взял твой Славянск, я стреляю град". Примечательно, что на обложку альбома автор поместил одиозного российского писателя Захара Прилепина, который ранее присоединился к террористам самопровозглашенной "ДНР".

В сети трек рэпера принял довольно холодно. Некоторые пользователи предположили, что это не более чем троллинг со стороны исполнителя.

"Молодец держишь планку, как всегда ху*ня﻿", "Дебил, что тут скажешь", "Вот это даун", "Моральное убожество" - отреагировали пользователи сети.

Как сообщал УНИАН, СБУ запретила въезд в страну российскому рэперу Вячеславу Машнову, известному под псевдонимом Гнойный.