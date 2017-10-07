Скандальному российскому рэперу запретили въезд в Украину

СБУ запретила въезд в страну российскому рэперу Вячеславу Машнову, известному под псевдонимом Гнойный. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ответ ведомства.

Указано, что Гнойный "незаконно пересекал границу Украины", приехав в оккупированный Крым, где провел выступление.

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"Сообщаем, что Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда указанному вами в запросе лицу", - сообщается в ответе СБУ.

При этом на какой срок российскому исполнителю запрещен въезд в Украину, в документе не указано. В декабре Гнойный планировал дать концерт в Киеве.

Как сообщал УНИАН, рэпер выступал в оккупированном Крыму, а также "прославился" своими высказываниями о нашей стране и народе. Так, в батле с Эрнесто Заткнитесь Гнойный заявил: "Твои якобы друзья не существуют, словно украинцы как нация" (видео можно посмотреть здесь).