Сбежавшая в Россию украинская певица едва вместила грудь в декольте (фото)
13:55, 12 декабря 2018Общество
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Певица выбрала платье с глубоким декольте и высоким разрезом.
Декольте Седоковой шокировало сеть / фото instagram.com/annasedokova
Сбежавшая в Россию украинская певица, экс-вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова похвасталась в сети своими аппетитными формами.
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Артистка на своей странице в Instagram показала снимок, на котором позировала в очень откровенном наряде, обнажившем ее пышную грудь и стройные ноги.
Подписчики Седоковой разделились на два лагеря: одним фото показалось неприличным, другие же восхищены образом певицы.
"Чересчур уже, конечно", "Горячая штучка", "Неприлично", "Такая сочная", "Очень красивая", - пишут в комментариях под кадром.
Ранее украинская певица Анна Седокова, которая переехала жить в Россию, опубликовала в сети новый снимок, на котором она позирует в топе и без макияжа.
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