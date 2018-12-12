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Сбежавшая в Россию украинская певица едва вместила грудь в декольте (фото)

13:55, 12 декабря 2018
Общество
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Декольте Седоковой шокировало сеть / фото instagram.com/annasedokova

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Артистка на своей странице в Instagram показала снимок, на котором позировала в очень откровенном наряде, обнажившем ее пышную грудь и стройные ноги. 

Подписчики Седоковой разделились на два лагеря: одним фото показалось неприличным, другие же восхищены образом певицы.

"Чересчур уже, конечно", "Горячая штучка", "Неприлично", "Такая сочная", "Очень красивая", - пишут в комментариях под кадром.

Ранее украинская певица Анна Седокова, которая переехала жить в Россию, опубликовала в сети новый снимок, на котором она позирует в топе и без макияжа.

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Теги: #Россия#Седокова на росТВ