Сбежавшая в Россию украинская певица ужаснула сеть фото без макияжа

Анна Седокова похвасталась снимком без макияжа, чем спровоцировала критику подписчиков в Instagram.

Украинская певица Анна Седокова, которая переехала жить в Россию, опубликовала в сети новый снимок, на котором она позирует в топе и без макияжа.

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Экс-"виагра" в посте Instagram с опубликованным фото отметила, что сейчас она находится в Лос-Анджелесе. "В LA я почти не крашусь. Карандаш для губ, тинт и хайлайт на скулы. Тут особенный ритм", - рассказала Седокова.

Многие фанаты в комментариях пишут, что певице намного лучше с косметикой: "Какая ты страшная, пи***ц", "Ужасное фото", "Старушка", "Фотошоп свое дело делает", "Вот оно, истинное лицо", "Анна, зачем вы так лицо обкололи".

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