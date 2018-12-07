Звезда "Кавказской пленницы" рассказала о домогательствах Гайдая

Прошло более полувека с тех пор, как впервые на экраны вышла картина «Кавказская пленница». Лишь недавно актриса Наталья Варлей, исполнившая в ней одну из главных ролей, поделилась воспоминаниями о неприятных моментах, которые произошли во время съемок фильма.

В 60-х Наталья Варлей снялась в картине Леонида Гайдая "Кавказская пленница", которая принесла актрисе популярность и любовь миллионов телезрителей. До недавних пор Варлей, которой минувшим летом исполнился 71 год, предпочитала не делиться подробностями происходящего на съемках ставшего уже культовым фильма, однако недавно сделала исключение.

В свет вышла вышла автобиография актрисы под названием "Канатоходка", где актриса рассказала о взаимоотношениях с Гайдаем, передает StarHit.

Стало известно, что во время съемок "Кавказской пленницы" произошла неприятная история. После празднования дня рождения Александра Демьяненко, исполнившего в фильме роль застенчивого студента Шурика, Леонид Гайдай вызвался проводить Варлей до гостиницы. Режиссер не стал заходить к себе в номер, где жил с супругой Ниной Гребешковой, а шагнул следом за Натальей и пытался закрыть за собой дверь, однако актриса учтиво попросила его не делать этого.

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"И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна. Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: "Мы говорим о работе!". Нина Павловна молча вышла. Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать", — рассказала Варлей в своей книге.

Несмотря на старания Гайдая, поцелуя между ним и Натальей не получилось — актриса оттолкнула его, выставила за дверь и заперлась в номере. На следующий день работа над фильмом продолжилась, как ни в чем не бывало.

Однако вскоре Гайдай сообщил Наталье, что она не будет озвучивать свою героиню, на что актриса расплакалась, ведь раньше претензий к ее голосу ни у кого из съемочный группы не возникало. Режиссер начал ее утешать, объясняя свое решение тем, что очень часто начинающих артисток озвучивают более опытные. В итоге на протяжении практического всего фильма героиня Варлей говорит голосом Надежды Румянцевой. Сама Наталья озвучила всего лишь несколько реплик.

Несмотря на все инциденты, Наталья Варлей со всеми смогла остаться в теплых дружеских отношениях. Незадолго до смерти Гайдай называл ее любимой актрисой, а однажды он признался ей в своей ошибке. "Ты знаешь, я до сих пор не могу себе простить того, что озвучил тебя Надей! Я помню, как ты плакала. Надя — блестящая актриса, но она пробовала скопировать твои интонации, и все равно слышно, что это — Надя, хоть и молодая, но все-таки старше тебя на 10 лет. Это не имело смысла. Наташа! Ты прости меня!", — корил себя режиссер.