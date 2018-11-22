Ода Путину в Instagram: скандал вокруг украинского танцора продолжается - журналисты позвонили не тому Полунину

Танцор до сих пор не отреагировал на ситуацию, что возникла вокруг него.

Скандал вокруг украинского танцора балета Сергея Полунина, у которого на странице Instagram был опубликован пост, в котором он поддержал Владимира Путина, продолжается.

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Отметим, 20 ноября, именно в день рождения артиста на его странице микроблога появился снимок президента РФ с призывом "направить ему все добрые пожелания".

"По моему мнению, в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо, а это неправильно. Мне больно от этого, поскольку я был раньше в таком же состоянии и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо", - отметил Полунин.

Впоследствии журналисты "Громадського" в телефонном разговоре взяли комментарий у Сергея Полунина, в котором он открестился от поста, и заявил, что ничего об этом не знает.

Однако, как стало известно, журналисты ошиблись и позвонили не тому Сергею Полунину. О чем стало известно из поста в Facebook человека по имени Сергей Полунин. Он отметил, что работники канала позвонили утром не танцору, а именно ему, поэтому не удивительно, что он отреагировал на вопрос о Путине с удивлением и незнанием ситуации, пишет ТСН.

"На этот телефонный звонок сегодня ответил я и, естественно, не понимая о чем идет речь, попросил не беспокоить", - заявил тезка артиста.

Стоит отметить, что сам танцовщик Сергей Полунин пока ни одного комментария по поводу поста на своей странице Instagram, как оказалось, не давал.