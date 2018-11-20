Опальную Лолиту экстренно госпитализировали прямо во время концерта

Очевидцы говорят, что Лолита чувствовала себя не очень еще до концерта.

Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская из-за плохого самочувствия вынуждена была прервать свой концерт, проходивший в могилевском Ледовом дворце (Беларусь).

Как выяснилось, у артистки еще до выступления резко подскочило давление. Действия медиков, попытавшихся его сбить, к сожалению, ситуацию не исправили: Лолита все равно чувствовала себя крайне скверно, передает Мogilev News.

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Несмотря на это, она начала сольник, исполнила несколько песен и даже пыталась шутить: "55 лет – это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно. У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста…".

В итоге певице все-таки пришлось покинуть сцену. По некоторым сведениям, ее из Ледового дворца "скорая" отвезла в одну из могилевских больниц.

"Мы очень бы хотели сделать перенос концерта в Могилеве, но возможно ли это - станет понятно недели через две, - прокомментировал представитель певицы. – Если нет, деньги за билеты будут возвращены".

О том, как все-таки будет разрешена ситуация, организаторы гастролей Лолиты Милявской по Беларуси сообщат дополнительно в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, российскую певицу Лолиту 23 апреля 2017 года не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. Из-за посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.

Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.