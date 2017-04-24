Лолита пригрозила Украине судом из-за запрета на въезд

Российская певица и телеведущая Лолита Милявская прокомментировала запрет на въезд в Украину. Она намерена подать иск против властей Украины в Европейский суд по правам человека из-за того, что ее не пустили в страну, заявила певица одному из пропагандистских российских СМИ.

Читайте также"Нехай щастить": СБУ потроллила запрещенную в Украине певицу Лолиту (фото)

"Я присоединюсь к общему иску про "Воссоединение с родственниками и препятствие этому" с большим удовольствием", - заявила Лолита.

Также певица рассказала, что ее "поразило, что в восемь утра людям, которые что-то возглавляют в Украине, не лень сидеть в Facebook и поздравлять на полном серьёзе пограничные службы и СБУ с тем, что они правильно выполнили свой долг и вот ещё одной преступницы не будет в Украине".

Как сообщал УНИАН, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.

Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.