Певица LP снова едет в Киев с большим концертом

Артистка приедет в Украину с новой программой, основанной на альбоме Heart To Mouth, который выйдет 7 декабря.

14 апреля 2019 года известная американская певица Лаура Перголицци, известная как LP, снова выступит с большим концертом в киевском Дворце Спорта.

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Артистка приедет в Украину с новой программой, основанной на альбоме Heart To Mouth, который выйдет 7 декабря этого года, передает 112 Украина.

LP в этом году также записала с Милен Фармер совместный сингл N'oublie pas, сотрудничала с экс-лидером The Smiths легендарным Моррисси (две их совместные песни выйдут на его альбоме кавер-версий).

Свободная продажа билетов начнется 22 ноября.

Отметим, что концерты LP в апреле также запланированы во Львове, Одессе и Харькове.

В прошлом году американка успела выступить в Киеве несколько раз. В конце июня певица собрала полный клуб Stereo Plaza, а в декабре покорила столичный Дворец спорта.