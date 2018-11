В Киеве радикалы сорвали марш за права трансгендеров (фото, видео)

Полицейские разделили активистов и радикалов, чтобы не допустить столкновения, неизвестный мужчина применил на месте газовый баллончик.

В центре столицы сорвали акцию “Транс*марш 2018”, посвященную Дню памяти трансгендерных людей.

Читайте такжеНа автовокзале Киева радикалы С14 устроили акцию против перевозчиков (фоторепортаж)

Об этом в Facebook сообщили организаторы марша, общественная организация "Инсайт".

Так, еще до начала марша участникам советовали не идти к точке сбора через парк имени Т. Шевченко, поскольку в центре Киева проходят контракции. В дальнейшем организаторы решили собрать людей возле станции метро “Университет”.

Судя по трансляции, которую вели активисты с места событий, на месте сбора образовалась стычка. В холле метро присутствовали правоохранители.

“Проведение марша было сорвано. В течение ближайшего времени опубликуем все подробности”, - указано в сообщении “Инсайт” в Facebook.

Журналист Майкл Колборн сообщил, что акцию срывали ультраправые радикалы. Они устроили собственную акцию в Парке Шевченко, а потом заблокировали выход из станции метро “Университет”, где радикалов и активистов разделили правоохранители.

And now the marchers, thanks to the presence of the far right,have been forced down into the metro, being shouted at from beyond the cordon pic.twitter.com/0oAaKheNCk — Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.

Journalist @ColborneMichael took punch to face, sustained cut & had broken glasses by far-right radicals while covering today's transgender rights rally as police not only stood by physically but removed activists from city-sanctioned event. cc @pressfreedom@RSF_EECA@OSCE_RFoMpic.twitter.com/UZyn7aKdee — Christopher Miller (@ChristopherJM) 18 ноября 2018 г.

And now two girls have, so far as I can tell, been attacked by far-rightists (ran down here by Universitet screaming for help) and being taunted by far right as they get medical attention pic.twitter.com/bsmgqnp8Wy — Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.

По словам журналиста, радикалы напали на двух девушек-активистов. От нападения пострадал и сам Колборн — его ударили в лицо.

Тем временем полиция Киева сообщила, что предупредила провокацию возле станции метро “Университет”.

“Именно возле входа в подземку собирались участники акции, которые, согласно заявке, своим мероприятием хотели привлечь внимание общества к проблемам трансгендерных людей. В свою очередь представители других организаций, которые проводили мероприятие в Парке имени Тараса Шевченко, пытались устроить провокацию, прибыв к станции метро. Полицейские, чтобы не допустить конфликтов, разделили участников. В это время неизвестный мужчина применил газовый баллончик, в результате чего двум людям понадобилась медицинская помощь”, - говорится в сообщении.