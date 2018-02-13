Трансгендеры в Украине: сколько стоит смена пола и насколько это популярно (видео)

Для смены пола потребуется операция и пожизненная гормонотерапия. Сегодня за этим обращаются 2-3 человека каждый месяц.

Журналисты узнали о процедуре смены пола в Украине - насколько это популярно и во сколько обойдется такая операция.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші". Для смены пола потребуется около полугода. Есть даже статистика - за границей больше операций по смене пола для мужчин (на 1, желающего стать мужчиной приходится 10 человек, которые хотят стать женщинами). У нас тенденция была другая, но в последнее время выравнялась по отношению к западной.

Операция длится около 4 часов.

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"Эти операции обязательно оплачиваются пациентом. У нас они оплачивают расходный материал", - рассказал пластический хирург Василий Храпач.

Цена расходных материалов - 60 тысяч гривень. Также придется пить гормоны, цена зависит от марки препарата, пить их придется всю жизнь.

Проблема, с которой сталкивается трансгендер - смена документов - новые можно получить только после операции. Официальной статистики в Украине нет, но журналисты узнали, что год назад в Украине в месяц оперировали одного человека. Сегодня за сменой пола обращаются 2-3 человека каждый месяц. В США же, это стоит больше 50 тысяч долларов.

Ранее на обложке Playboy впервые появится полуобнаженный трансгендер.