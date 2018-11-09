Лобода выпустила новую песню (видео)

Новую песню Лободы лайкнули в Instagram более 300 тысяч подписчиков, большинство комментариев - восторженные.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ПРЕМЬЕРА!!! #INSTADRAMA 💔💔💔 ссылка в профиле 👆 пишите свои ощущения .... . качайте ... . и любите ее так, как люблю ее я 🖤 Публикация вот LOBODA (@lobodaofficial) 9 Ноя 2018 в 12:51 PST

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно перенесла операцию, презентовала новую песню INSTADRAMA.

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Об этом артистка сообщила в своем Instagram. "Пишите свои ощущения. Качайте. И любите ее так, как люблю ее я", – написала она.

Как сообщалось, Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн.