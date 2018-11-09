цей матеріал доступний українською

Лобода выпустила новую песню (видео)

12:47, 09 ноября 2018
Общество
478 0

Публикация вот LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно перенесла операцию, презентовала новую песню INSTADRAMA.

Читайте такжеЛобода восхитила сеть новым фото

Об этом артистка сообщила в своем Instagram. "Пишите свои ощущения. Качайте. И любите ее так, как люблю ее я", – написала она.

Как сообщалось, Светлану Лободу 30 октября выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #видео#песня#Светлана Лобода#Тилль Линдеманн