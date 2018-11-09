Опубликовано фото Караченцова, сделанное незадолго до его смерти
08:06, 09 ноября 2018Общество
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Опубликовано одно из прижизненных фото Караченцова – на нем он с внучкой.
Актер умер 26 октября / instagram.com/Янина Караченцова
Внучка Николая Караченцова Янина показала последнее прижизненное фото актера, скончавшегося 26 октября.
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Снимок опубликован в Instagram девушки. На нем она стоит у больничной койки Караченцова.
"Дедушка был великий человек, я его очень любила, буду любить и буду ему соответствовать!", - написала Янина.
Как сообщал УНИАН, знаменитый актер театра и кино Николай Караченцов умер 26 октября в больнице, не дожив день до своего 74-летия. В сентябре 2017-го артисту поставили диагноз "рак".
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