Стала известна дата и место прощания с Николаем Караченцовым
10:52, 26 октября 2018Общество
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Завтра актеру должно было исполниться 74 года.
Последние два дня Николай Караченцов был в очень тяжелом состоянии / globallookpress.com
Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в понедельник, 29 октября, на сцене театра "Ленком" в Москве.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как сообщал УНИАН, сегодня умер знаменитый советский актер Николай Караченцов. Последние два дня Николай Караченцов был в очень тяжелом состоянии. Этим утром у него отказали почки.
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Завтра актеру должно было исполниться 74 года.
Напомним, что в течение нескольких месяцев Николай Караченцов боролся за жизнь — год назад у 73-летнего актера диагностировали рак легкого. Сначала врачи думали, что артист всего лишь подхватил воспаление, однако при повторном осмотре у него обнаружили серьезные проблемы.
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