Стала известна дата и место прощания с Николаем Караченцовым

Завтра актеру должно было исполниться 74 года.

Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в понедельник, 29 октября, на сцене театра "Ленком" в Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщал УНИАН, сегодня умер знаменитый советский актер Николай Караченцов. Последние два дня Николай Караченцов был в очень тяжелом состоянии. Этим утром у него отказали почки.

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Завтра актеру должно было исполниться 74 года.

Напомним, что в течение нескольких месяцев Николай Караченцов боролся за жизнь — год назад у 73-летнего актера диагностировали рак легкого. Сначала врачи думали, что артист всего лишь подхватил воспаление, однако при повторном осмотре у него обнаружили серьезные проблемы.