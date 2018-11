Во Львове возобновят отопительный сезон

Завтра утром теплоснабжающие предприятия начнут процесс возобновления подачи отопления.

Во Львове завтра, 8 ноября, возобновят централизованное отопление жилых домов, которое было приостановлено 29 октября в связи с потеплением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, согласно распоряжению городского головы Львова Андрея Садового, утром 8 ноября теплоснабжающие предприятия начнут процесс возобновления подачи отопления.

«Отопительный сезон для населения мы начали 22 октября. Однако, в связи с увеличением температуры воздуха, с 29 октября отопительный сезон был приостановлен. Завтра, согласно прогнозу синоптиков, температура днем +10° C, а ночью 4° C, то есть среднесуточная температура будет +7° C. Поэтому было принято решение возобновить подачу отопления для населения с 8 ноября. Подача тепла в дома будет возобновлена в кратчайшие сроки, а температура теплоносителя будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха», - сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

Как сообщал УНИАН, во Львове 29 октября был приостановлен отопительный сезон в жилом фонде из-за потепления.

С 10 октября во Львове начался отопительный сезон для бюджетных учреждений, а с 22 октября – для населения и других потребителей.