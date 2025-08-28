Энрике Иглесиас станет отцом в четвертый раз / скриншот Instagram

Известный испанский певец и автор песен Энрике Иглесиас в четвертый раз станет отцом. Об этом сообщает издание HOLA!

Отмечается, что жена артиста - 44-летняя российская теннисистка Анна Курникова беременна. По словам инсайдера, пара очень счастлива и с нетерпением ждет появления ребенка. Кто родится у известных супругов - пока неизвестно. Отмечается, что Энрике и Анна станут в четвертый раз родителями в этом году.

Что известно об отношениях Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

Иглесиас и Курникова познакомились в 2001 году на съемках клипа артиста на песню "Escape". Поговаривали, что они сразу понравились друг другу, а уже через год влюбленные вместе появились на одной из музыкальных премий.

Видео дня

В 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси. А через три года Анна родила еще одну дочь, которую назвали Мэри.

Анна и Энрике после рождения дочери / инстаграм Анна Курникова

Долгое время Энрике не делал предложение спортсменке, но стало известно, что два года назад звездная пара тайно сыграла свадьбу.

Напомним, ранее Энрике Иглесиас страстно поцеловался с фанаткой прямо на концерте.

Вас также могут заинтересовать новости: