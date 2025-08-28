Певец в браке с российской теннисисткой Анной Курниковой.

Известный испанский певец и автор песен Энрике Иглесиас в четвертый раз станет отцом. Об этом сообщает издание HOLA!

Отмечается, что жена артиста - 44-летняя российская теннисистка Анна Курникова беременна. По словам инсайдера, пара очень счастлива и с нетерпением ждет появления ребенка. Кто родится у известных супругов - пока неизвестно. Отмечается, что Энрике и Анна станут в четвертый раз родителями в этом году.

Что известно об отношениях Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

Иглесиас и Курникова познакомились в 2001 году на съемках клипа артиста на песню "Escape". Поговаривали, что они сразу понравились друг другу, а уже через год влюбленные вместе появились на одной из музыкальных премий.

Видео дня

В 2017 году у пары родились близнецы Николас и Люси. А через три года Анна родила еще одну дочь, которую назвали Мэри.

Долгое время Энрике не делал предложение спортсменке, но стало известно, что два года назад звездная пара тайно сыграла свадьбу.

Напомним, ранее Энрике Иглесиас страстно поцеловался с фанаткой прямо на концерте.

Вас также могут заинтересовать новости: