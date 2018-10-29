Во Львове из-за потепления приостановили отопительный сезон

Подача отопления в больницы, поликлиники, детские сады не будет приостанавливаться.

Во Львове с сегодняшнего дня, 29 октября, приостановлен отопительный сезон в жилом фонде из-за потепления.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, согласно распоряжению городского головы Львова, в связи с повышением температуры воздуха, с сегодняшнего дня, 29 октября, во Львове приостановлен отопительный сезон для населения. В то же время, подача отопления в больницы, поликлиники, детские сады не будет приостанавливаться.

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«Согласно нормативным документам, отопительный сезон для населения начинается тогда, когда на протяжении трех суток среднесуточная температура составляет +8°C. Если среднесуточная температура выше +8°C, это является основанием для приостановления отопительного сезона. Согласно сегодняшним погодным условиям и учитывая прогноз синоптиков на эту неделю, а именно существенное повышение температуры до +18°C, было принято решение приостановить подачу отопления в жилые дома. В то же время, больницы, поликлиники, детские сады будут продолжать отапливать. Также мы будем постоянно мониторить прогноз погоды и при снижении температуры воздуха подача отопления в жилые дома будет возобновлена», - сообщили в управлении инженерного хозяйства Львовского городского совета.

Как сообщал УНИАН, с 10 октября во Львове начался отопительный сезон для бюджетных учреждений, а с 22 октября - для населения и других потребителей.