Изуродованные лица и герои фильмов ужасов: как в Киеве прошел "Парад зомби" в честь Хеллоуина (фото, видео)

Участники шокировали своими яркими образами.

В центре Киева, 27 октября, в честь праздника Хеллоуин проходил традиционный "Парад зомби".

Участники были загримированы и одеты в костюмы разных ведьм, зомби, чертей и других представителей нечистой силы. Также было значительное количество и героев из различных фильмов ужасов.

Читайте такжеТыквы для маленьких и больших: в Лондонском зоопарке встречают Хэллоуин (фоторепортаж)

Акцию поддержало около ста человек. Они прошли от Золотых ворот через Софийскую площадь к Майдану Независимости.

Как известно, в ночь на 1 ноября во многих странах мира празднуют Хэллоуин – праздник разной нечисти. В этот день традиционно принято одевать страшные костюмы или гримироваться под образы представителей нечистой силы. В США этот праздник популярен среди детей, поскольку в своих костюмах они ходят по домам и "требуют" конфеты. Среди продуктов на Хэллоуин выделяется тыква – из нее делают ряд декоративных украшений.