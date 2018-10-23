Самый страшный праздник: где отметить Хеллоуин-2018

Праздновать Хеллоуин начинают еще с выходных, предшествующих празднику.

Один из самых ярких и страшных праздников Хеллоуин традиционно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В этом году 31 октября выпадает на среду, однако праздновать в Хеллоуин начинают еще в выходные, в этом году - это 27-28 октября. УНИАН собрал для вас лучшие варианты мероприятий в столице, чтобы Хеллоуин-2018 принес удовольствие и запомнился надолго.

Куда пойти на Хэллоуин 2018 в Киеве?

Halloween в музее Ханенко

27 октября

Стоимость экскурсии: 35 грн + входной билет в экспозиции (50 грн взрослые, 25 грн студенты, 18 грн школьники и студенты).

В этом году в музее обещают провести страшную экскурсию и интересные квесты. Квесты подходят как семьям с детишками, так и компании друзей любого возраста. Вход в музей в костюмах - свободный!

Halloween Horror Night 2018

27 октября

Стоимость: 200 грн.

Клуб "Бинго"10-й год подряд приглашает на самый масштабный андеграундный Хэллоуин в Киеве! Обещают самый большой rock-Halloween в Украине!

Вас ждут 12 часов живой и электронной музыки, яркие наряды, неожиданные маски и зловещий грим, фотозоны, ярмарка и конкурс костюмов. На сцене: Komissiya, Предсмертная кадриль, Shadazz, Respect Your Mom и другие.

Парад Зомби / Halloween 2018

27 октября

Толпы мертвых людей пройдут по улицам Киева. Военные против зомби–это сражение произойдет в канун Хэллоуина 27 октября в 13:30 М.Золотые Ворота.

Около полтысячи зомби, призраки, культовые персонажи из хорроров и другая нечисть будет идти по улицам города, и только выжившие, вооруженные самодельным оружием будут давать им отпор.

Ведьмин Киев - квест-экскурсия

28 октября

Стоимость: 75 грн.

Интересное путешествие и знакомство с киевскими ведьмами, язычниками. Украинская магия и городские легенды ждут вас.

Хеллоуин на Лысой Горе

28 октября в 15:00

Экскурсия на Лысую Гору в честь праздника Хеллоуина с праздничным шоу и гаданием.

28 октября, в 13:00.

Стоимость: 30 грн.

В программе:

- Мистическая фотозоне;

- Конкурс на лучший костюм;

- Танцы вокруг очага;

- Конкурсы и подвижные игры для детей и взрослых с Ведьмочкой;

- Горячие и вкусные блюда от кафе под открытым небом.

Бал у Воланда

31 октября, 20:00

Д12, ул. Десятинная, 12

Стоимость: 700 грн

Приходите на бал у Воланда и окунитесь в знаменитую атмосферу булгаковской истории. Хотите выбрать главную Маргариту вечера? А может, выпить коктейль от мистического бармена? Вас ждет шоу-балет грешниц, костюмированная вечеринка, сеанс черной магии и многое другое.

Рукописи горят. Halloween в музее Булгакова

29–31 октября, 20:00–22:00

ул. Андреевский спуск, 13

Стоимость: 400 грн

В этот вечер гостям дадут шанс заглянуть на Великий бал в канун самой магической ночи в году. Вместе с другими, чьи лица скроет маска, вы сможете совершить променад по старинному дому, погружаясь в истории из гениальных произведений.

TSARSKY Halloween Thriller Night

2 ноября

Dress сode: Hollywood Stars or Zombie Suit

Вход только в костюмах!

В программе вечера:

• Мюзикл с балетом по мотивам Thriller Майкла Джексона,

• Даша Астафьева,

• Группа MOZGI

• А также резидент клубов Ибицы DJ Viktor Martini

Есть несколько интересных предложений и для киноманов

Ночь ужасов в Multiplex

27 октября

В хоррор-меню этой ночи вас ждут:

- продолжение культовой франшизы "Хэллоуин": на большой экран вернется маньяк Майк Майерс, которому будет противостоять героиня Джейми Ли Кертис;

- идеальный римейк фильма "Оно", снятый на основе романа мастера ужасов Стивена Кинга;

- детективно-сатирический фильм ужасов "Ловушка", номинант на прошлогоднюю премию Оскар.

Кроме того, в программе мероприятия предусмотрены приятные неожиданности и страшные интересности.

Ночь кино Horror Movies в пространстве Циферблат

27 октября

В программе:

- Кошмар на улице вязов (1984)

- Омен (1976)

- Хэллоуин (1978)