Самый страшный праздник: где отметить Хеллоуин-2018
Один из самых ярких и страшных праздников Хеллоуин традиционно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября.
В этом году 31 октября выпадает на среду, однако праздновать в Хеллоуин начинают еще в выходные, в этом году - это 27-28 октября. УНИАН собрал для вас лучшие варианты мероприятий в столице, чтобы Хеллоуин-2018 принес удовольствие и запомнился надолго.
Куда пойти на Хэллоуин 2018 в Киеве?
27 октября
Стоимость экскурсии: 35 грн + входной билет в экспозиции (50 грн взрослые, 25 грн студенты, 18 грн школьники и студенты).
В этом году в музее обещают провести страшную экскурсию и интересные квесты. Квесты подходят как семьям с детишками, так и компании друзей любого возраста. Вход в музей в костюмах - свободный!
27 октября
Стоимость: 200 грн.
Клуб "Бинго"10-й год подряд приглашает на самый масштабный андеграундный Хэллоуин в Киеве! Обещают самый большой rock-Halloween в Украине!
Вас ждут 12 часов живой и электронной музыки, яркие наряды, неожиданные маски и зловещий грим, фотозоны, ярмарка и конкурс костюмов. На сцене: Komissiya, Предсмертная кадриль, Shadazz, Respect Your Mom и другие.
27 октября
Толпы мертвых людей пройдут по улицам Киева. Военные против зомби–это сражение произойдет в канун Хэллоуина 27 октября в 13:30 М.Золотые Ворота.
Около полтысячи зомби, призраки, культовые персонажи из хорроров и другая нечисть будет идти по улицам города, и только выжившие, вооруженные самодельным оружием будут давать им отпор.
Ведьмин Киев - квест-экскурсия
28 октября
Стоимость: 75 грн.
Интересное путешествие и знакомство с киевскими ведьмами, язычниками. Украинская магия и городские легенды ждут вас.
28 октября в 15:00
Экскурсия на Лысую Гору в честь праздника Хеллоуина с праздничным шоу и гаданием.
Halloween в Феофании
28 октября, в 13:00.
Стоимость: 30 грн.
В программе:
- Мистическая фотозоне;
- Конкурс на лучший костюм;
- Танцы вокруг очага;
- Конкурсы и подвижные игры для детей и взрослых с Ведьмочкой;
- Горячие и вкусные блюда от кафе под открытым небом.
31 октября, 20:00
Д12, ул. Десятинная, 12
Стоимость: 700 грн
Приходите на бал у Воланда и окунитесь в знаменитую атмосферу булгаковской истории. Хотите выбрать главную Маргариту вечера? А может, выпить коктейль от мистического бармена? Вас ждет шоу-балет грешниц, костюмированная вечеринка, сеанс черной магии и многое другое.
Рукописи горят. Halloween в музее Булгакова
29–31 октября, 20:00–22:00
ул. Андреевский спуск, 13
Стоимость: 400 грн
В этот вечер гостям дадут шанс заглянуть на Великий бал в канун самой магической ночи в году. Вместе с другими, чьи лица скроет маска, вы сможете совершить променад по старинному дому, погружаясь в истории из гениальных произведений.
TSARSKY Halloween Thriller Night
2 ноября
Dress сode: Hollywood Stars or Zombie Suit
Вход только в костюмах!
В программе вечера:
• Мюзикл с балетом по мотивам Thriller Майкла Джексона,
• Даша Астафьева,
• Группа MOZGI
• А также резидент клубов Ибицы DJ Viktor Martini
Есть несколько интересных предложений и для киноманов
Ночь ужасов в Multiplex
27 октября
В хоррор-меню этой ночи вас ждут:
- продолжение культовой франшизы "Хэллоуин": на большой экран вернется маньяк Майк Майерс, которому будет противостоять героиня Джейми Ли Кертис;
- идеальный римейк фильма "Оно", снятый на основе романа мастера ужасов Стивена Кинга;
- детективно-сатирический фильм ужасов "Ловушка", номинант на прошлогоднюю премию Оскар.
Кроме того, в программе мероприятия предусмотрены приятные неожиданности и страшные интересности.
Ночь кино Horror Movies в пространстве Циферблат
27 октября
В программе:
- Кошмар на улице вязов (1984)
- Омен (1976)
- Хэллоуин (1978)