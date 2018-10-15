Ани Лорак почитала новости о себе: "Иногда такое пишут... Диву даешься!"

На данный момент Ани Лорак находится в российском городе Кемерово.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак показала новое фото, на котором она позирует с журналом "Телепарк" в руках.

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"Читаю новости. Иногда такое пишут... Диву даешься!", - говорится в сообщении артистки. Как можно увидеть, на обложке еженедельника фото самой Лорак.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.