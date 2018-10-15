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Ани Лорак почитала новости о себе: "Иногда такое пишут... Диву даешься!"

14:57, 15 октября 2018
Общество
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Лорак спрятала глаза за очками / фото instagram.com/anilorak

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"Читаю новости. Иногда такое пишут... Диву даешься!", - говорится в сообщении артистки. Как можно увидеть, на обложке еженедельника фото самой Лорак.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.

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Теги: #Россия#фото#Ани Лорак