"Танцы со звездами": в шоу вернули одну пару
10:28, 15 октября 2018Общество
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Денис Беринчик и Екатерина Белявская по итогам зрительского голосования вернулись на паркет шоу "Танцы со звездами".
Беринчик вернулся в шоу / Скриншот
На паркет шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1 вернули одну из выбивших пар, за которую проголосовали телезрители.
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Это - Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Отметим, что они покинули шоу в седьмом эфире - прошлом.
Напомним, что за три дня до эфира проект покинула Оксана Марченко. О своем решении Оксана рассказала в своем обращении на странице в Instagram. Оказалось, что на тренировках она поломала два ребра.
В связи с этим организаторы решили провести голосование среди зрителей и вернуть одну из выбывших пар на "Танцы со звездами".
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