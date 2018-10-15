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"Танцы со звездами": в шоу вернули одну пару

10:28, 15 октября 2018
Общество
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Беринчик вернулся в шоу / Скриншот

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Это - Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Отметим, что они покинули шоу в седьмом эфире - прошлом.

Напомним, что за три дня до эфира проект покинула Оксана Марченко. О своем решении Оксана рассказала в своем обращении на странице в Instagram. Оказалось, что на тренировках она поломала два ребра. 

В связи с этим организаторы решили провести голосование среди зрителей и вернуть одну из выбывших пар на "Танцы со звездами". 

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Теги: #Денис Беринчик#танцы со звездами