"Танцы со звездами": в шоу вернули одну пару

Денис Беринчик и Екатерина Белявская по итогам зрительского голосования вернулись на паркет шоу "Танцы со звездами".

На паркет шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1 вернули одну из выбивших пар, за которую проголосовали телезрители.

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Это - Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Отметим, что они покинули шоу в седьмом эфире - прошлом.

Напомним, что за три дня до эфира проект покинула Оксана Марченко. О своем решении Оксана рассказала в своем обращении на странице в Instagram. Оказалось, что на тренировках она поломала два ребра.

В связи с этим организаторы решили провести голосование среди зрителей и вернуть одну из выбывших пар на "Танцы со звездами".