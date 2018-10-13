В Украину впервые прибыл легендарный Арнольд Шварценеггер (фото, видео)
15:24, 13 октября 2018Общество
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Он примет участие в бизнес-форуме.
В Киев прибыл Арнольд Шварценеггер / фото ТСН.uа
Сегодня, 13 октября, в Киев прибыл легендарный актер, политик и бодибилдер Арнольд Шварценеггер.
Об этом сообщает ТСН.uа с места события.
В Киев "Железный Арни" прибыл чартерным самолетом, который приземлился в аэропорту "Киев" (Жуляны). Там его встречал городской голова столицы Виталий Кличко. В Киеве Шварценеггерра будет сопровождать охрана.
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После приезда он отправился в отель 11 mirrors в центре города. Там его будет ждать также премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Знаменитый актер прибыл в Киев для участия в масштабном бизнес-форуме Olerom Forum One, который состоится во Дворце спорта. Участником форума также станет специальный гость – известная женщина-андроид с искусственным интеллектом - робот София.
Робот София и Арнольд Шварценеггер встретились на технологическом форуме в Киеве
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