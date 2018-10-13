цей матеріал доступний українською

В Украину впервые прибыл легендарный Арнольд Шварценеггер (фото, видео)

15:24, 13 октября 2018
Общество
2807 3
В Киев прибыл Арнольд Шварценеггер / фото ТСН.uа

Об этом сообщает ТСН.uа с места события.

В Киев "Железный Арни" прибыл чартерным самолетом, который приземлился в аэропорту "Киев" (Жуляны). Там его встречал городской голова столицы Виталий Кличко. В Киеве Шварценеггерра будет сопровождать охрана.

Читайте такжеАрнольд Шварценеггер едет в Киев

После приезда он отправился в отель 11 mirrors в центре города. Там его будет ждать также премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Знаменитый актер прибыл в Киев для участия в масштабном бизнес-форуме Olerom Forum One, который состоится во Дворце спорта. Участником форума также станет специальный гость – известная женщина-андроид с искусственным интеллектом - робот София.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#Шварценеггер