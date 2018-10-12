Журналисты раскрыли "маленькую хитрость" робота Софии о ее сообразительности (видео)

Журналисты рассказали о «маленькой хитрости» работа-человека Софии, благодаря которой она настолько сообразительная.

Журналисты выяснили, благодаря чему робот София настолько сообразительна в своих ответах на вопросы людей.

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Ведущий новостей в сюжете ТСН раскрыл секрет Софии – на самом деле она знает заранее, о чем ее будут спрашивать, и говорит лишь о темах, которые были предварительно согласованы.

Интересно, что у Софии есть несколько братьев и сестер, которые, возможно, вскоре также будут путешествовать, как и она.

Главная изюминка Софии и ее бешеной популярности в том, что она может распознавать человеческие эмоции и слова, реагировать на них, отвечать и тоже демонстрировать радость, грусть или около полусотни различных эмоциональных состояний.