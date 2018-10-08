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Ани Лорак едва вместила грудь в декольте (видео)

13:57, 08 октября 2018
Общество
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Лорак гастролирует в РФ / Скриншот

На опубликованной в Instagram записи артистка запечатлена в откровенном платье с глубоким декольте. "До встречи сегодня!", - написала звезда.

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде просить Совет национальной безопасности и обороны Украины бессрочно лишить звания "Народного артиста Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак и других.

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Теги: #Россия#концерт#фото#Ани Лорак