Ани Лорак едва вместила грудь в декольте (видео)

В кадре Ани Лорак появилась в очень откровенном наряде, обнажив грудь и ногу.

Украинская певица Ани Лорак выложила в сеть видеоанонс своего концерта в российском Екатеринбурге.

На опубликованной в Instagram записи артистка запечатлена в откровенном платье с глубоким декольте. "До встречи сегодня!", - написала звезда.

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов предлагают Верховной Раде просить Совет национальной безопасности и обороны Украины бессрочно лишить звания "Народного артиста Украины" певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Таисию Повалий, Ани Лорак и других.