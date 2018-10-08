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"Танцы со звездами": проект покинул известный боксер

09:41, 08 октября 2018
Общество
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Беринчик с партнершей танцевали пасадобль Instagram / "Танцы со звездами"

По итогам голосования в зоне риска оказались Мишель Андраде и Женя Кот, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, Денис Беринчик и Екатерина Белявская.

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После оглашения зрительского голосования проект покинул украинский боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.

"Спасибо за поддержку, потому что здесь я нашел много друзей. И отдельное спасибо Екатерине Белявской. Я счастлив!" – поблагодарил спортсмен.

Последний танец пары был экспериментальным, поскольку страстный пасодобль они показали сквозь призму украинской истории о казачестве. Беринчик накануне выступления признался, что танцы для него оказались своеобразной терапией, которая помогла преодолеть эмоциональность.

Как сообщал УНИАН, в прошлом эфире проект "Танцы со звездами" покинула телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко.

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Теги: #шоу#танцы со звездами