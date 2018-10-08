"Танцы со звездами": проект покинул известный боксер

После оглашения зрительского голосования проект покинул украинский боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.

На телеканале "1+1" 7 октября состоялся шестой прямой эфир шоу "Танцы со звездами", где свои номера демонстрировали восемь звездных пар.

По итогам голосования в зоне риска оказались Мишель Андраде и Женя Кот, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, Денис Беринчик и Екатерина Белявская.

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После оглашения зрительского голосования проект покинул украинский боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.

"Спасибо за поддержку, потому что здесь я нашел много друзей. И отдельное спасибо Екатерине Белявской. Я счастлив!" – поблагодарил спортсмен.

Последний танец пары был экспериментальным, поскольку страстный пасодобль они показали сквозь призму украинской истории о казачестве. Беринчик накануне выступления признался, что танцы для него оказались своеобразной терапией, которая помогла преодолеть эмоциональность.

Как сообщал УНИАН, в прошлом эфире проект "Танцы со звездами" покинула телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко.