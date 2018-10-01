"Танцы со звездами": проект покинула известная телеведущая

По итогам выпуска проект покинули Анита Луценко и ее партнер Александр Прохоров.

В воскресенье, 30 сентября, в эфире телеканала "1+1" прошел шестой выпуск танцевального шоу "Танцы со звездами", по итогам которого проект покинули Анита Луценко и ее партнер Александр Прохоров.

В этом эфире звездная пара выступила с энергичным джайвом в образах учителей и получила 27 баллов от жюри, пишет "Обозреватель". В зоне риска на этот раз также оказались Руслан Сеничкин и Яна Цибульская и Денис Беринчик и Катерина Белявская.

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Несмотря на то, что в ходе эфира пара получила довольно конкурентоспособный балл, судьбу аутсайдеров решили телезрители. Таким образом Анита Луценко покинула проект по итогам зрительского голосования.

Отметим, что Анита Луценко наиболее известна как тренер и ведущая проекта "Зважені та щасливі".

Как сообщал УНИАН, Ефросинина прокомментировала свой вылет из шоу "Танцы со звездами".