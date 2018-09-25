"В какой момент дети стали камнем преткновения?": известная певица прокомментировала скандала вокруг "Мисс Украина"

Певица Анна Седокова вступилась за Дидусенко.

Стало известно о том, что получившая титул Мисс Украина Вероника Дидусенко нарушила одно из главных правил конкурса красоты.

Участницы не должны быть замужем и иметь детей, а девушка, как выяснилось, воспитывает ребенка. Организаторы приняли решение отобрать титул.

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Новость была неоднозначно воспринята публикой. Певица Анна Седокова вступилась за Дидусенко, опубликовав свой комментарий о скандале на официальном профиле в Instagram.

«Читаю это и не могу поверить своим глазам. А крепостное право точно отменили? Мы что, сейчас вдруг сели на машину времени дружно и оказались все в далеком прошлом? Понятно, что есть условия конкурса, если ты не согласна с ними не принимай участие. Понятно, что девочка не права, что скрыла, и я не о конкретном конкурсе, мне в целом интересно и важно. В какой момент дети стали камнем преткновения на пути к мечте?", - написала звезда.