В сети объявился ухажер оскандалившейся "Мисс Украина-2018" (фото)

У Вероники есть четырехлетний ребенок от первого брака.

"Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко, которую уже лишили титула, оказалась в отношениях с известным украинским бизнесменом Геннадием Курочкой. Он -основатель и управляющий партнер компании CFC Consulting.

На своей странице в Facebook мужчина подтвердил информацию о том, что он встречается с Дидусенко. Также он прокомментировал скандал с лишением ее титула.

"Да, есть дискриминационный пункт Miss World, согласно которому у участника не должно быть детей, у Вероники есть замечательный мальчик 4 годика от первого брака. Именно по этому признаку материнства и состоялась дисквалификация. Мы будем достойно бороться не за титул, а за смену этих "атавизмов", - написал мужчина.

Как сообщал УНИАН, объявленная ранее победительница конкурса "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко дисквалифицирована из-за нарушения правил конкурса, а именно из-за предоставленной недостоверной информации о семейном положении и наличии детей.

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Справка. Национальный конкурс красоты «Мисс Украина» проводится с 1991 года. Победу на конкурсе «Мисс Украина-2018» 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Киевлянку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщении о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса.

Победительница конкурса «Мисс Украина-2018» должна представлять нашу страну на международном конкурсе Miss World ( «Мисс мира»), который пройдет на китайском острове Хайнань 8 декабря.