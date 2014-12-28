Кабмин и коалиция договорились освободить от налога на недвижимость часть жилищ

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая сегодня в парламенте.

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«Мы устанавливаем минимальные пороги - не облагаются налогом до 60 метров квадратных для квартиры, и не облагаются налогом до 120 квадратных метров для дома», - сказал Яценюк.

Ранее о такой договоренности сообщил председатель фракции БПП в Раде Юрий Луценко во время брифинга.

На основаниях этих договоренностей будет сформирован окончательный проект изменений в налоговое законодательство и Госбюджет на 2015 год.