Кабмин и коалиция договорились освободить от налога на недвижимость часть жилищ

21:17, 28 декабря 2014
Общество
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Кабинет министров Украины договорился с парламентской коалицией об освобождении от налога на недвижимость квартир до 60 кв м и жилых домов до 120 кв м в рамках бюджета на 2015 год.

Яценюк розповів про податок на квартири / Фото УНІАН

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая сегодня в парламенте.

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«Мы устанавливаем минимальные пороги - не облагаются налогом до 60 метров квадратных для квартиры, и не облагаются налогом до 120 квадратных метров для дома», - сказал Яценюк.

Ранее о такой договоренности сообщил председатель фракции БПП в Раде Юрий Луценко во время брифинга.

На основаниях этих договоренностей будет сформирован окончательный проект изменений в налоговое законодательство и Госбюджет на 2015 год.

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