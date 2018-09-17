Брежнева взбудоражила сеть откровенным фото без белья

Вера Брежнева показала фото без бюстгальтера.

Украинская певица, экс-участница культового женского коллектива "ВИА Гра" Вера Брежнева порадовала поклонников откровенным фото.

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На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором позирует в мини-платье с глубоким декольте. Также можно заметить, что певица без нижнего белья.

Мнения поклонников насчет внешнего вида Брежневой разделились: одни считают образ артистки вульгарным, другие же наоборот поддержали Веру.

Ранее Вера Брежнева продемонстрировала откровенный образ на красной дорожке закрытия музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Для выхода в свет она выбрала черное платье с разрезом и широким поясом. Из-за смелого декольте Вера засветила грудь.