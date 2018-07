Знает, как переубедить мужа: Вера Брежнева с разрешения Меладзе обнажила грудь (фото)

Одними из первых на нашей красной ковровой дорожке появились Вахтанг Кикабидзе, Вера Брежнева, Настасья Самбурская, Юлия Ковальчук и многие другие. А мы хотим напомнить, что сегодня последний день музыкального фестиваля «Жара’18», а это значит, что сегодня будет особенно жарко! #zhara #zharafest #zhara2018 #zharafest2018 #baku #seabreezebaku #beatgroup #жара #первыйканал #жара18 #жаравбаку #zharatv @beatgroup @seabreezebaku @azerbaijanairlines @pashatravel.az @azercell @avtofm @1news_az @cinemaplusaz @zharatv @schwarzkopfproaz @maccosmeticsrussia @mac28mall @macnizami @iticket.az

