Сбежавшая в РФ украинская певица заинтриговала снимком в свадебном платье (фото)

Поклонники предположили, что Алина Гросу подбирает свадебный наряд и вскоре таки пойдет под венец.

Молодая украинская певица и актриса Алина Гросу, получавшая предложение выйти замуж еще в 18 лет, показала себя в неожиданном образе. 23-летняя девушка показалась в белоснежном свадебном платье и с праздничной прической.

Поклонники предположили, что Алина Гросу подбирает свадебный наряд и вскоре таки пойдет под венец. На других фото актриса ужинает в ресторане с загадочным молодым человеком.

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