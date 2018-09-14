Сбежавшая в РФ украинская певица заинтриговала снимком в свадебном платье (фото)
15:42, 14 сентября 2018Общество
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Поклонники предположили, что Алина Гросу подбирает свадебный наряд и вскоре таки пойдет под венец.
Алина пока не собирается / соцсети
Молодая украинская певица и актриса Алина Гросу, получавшая предложение выйти замуж еще в 18 лет, показала себя в неожиданном образе. 23-летняя девушка показалась в белоснежном свадебном платье и с праздничной прической.
Поклонники предположили, что Алина Гросу подбирает свадебный наряд и вскоре таки пойдет под венец. На других фото актриса ужинает в ресторане с загадочным молодым человеком.
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Оказалось, замуж Алина пока не собирается. Роль невесты она примеряла на съемках сериала в Киеве. В фильме «Тайная любовь» ей досталась одна из главных ролей. А фото — это кадры со съемочной площадки.
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