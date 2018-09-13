Перед концертом в Киеве Энрике Иглесиас рассказал о своей личной жизни

Также Энрике, который недавно впервые стал отцом, рассказал, что чувствует и как изменилась его жизнь с появлением сына и дочери.

Популярный певец Энрике Иглесиас, который 30 сентября выступит в Киеве на НСК "Олимпийский", с появлением детей все чаще начал рассказывать о личном.

Не так давно артист назвал свою возлюбленную Анну Курникову супергероем, а уже на днях в интервью в телешоу Un Nuevo Día чуть ли не впервые рассказал об отношениях с Курниковой.

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"Она веселая, независимая, не боится трудностей. И если быть честным, до встречи с ней я и подумать не мог, что способен на такие долгие отношения. Раньше у меня было много разных девушек, но все это было несерьезно", - признался Иглесиас.

Также Энрике, который недавно впервые стал отцом, рассказал, что чувствует и как изменилась его жизнь с появлением сына и дочери, передает ТСН.

"Мне нравится моя новая жизнь. Теперь, когда я работаю на студии и время подходит к 20.00, я спешу домой. Мне хочется скорее увидеть жену, детей, узнать, чем они занимались весь день, меня не волнует больше ничего в этот момент. Теперь мне приходится постоянно искать новые способы для развлечения детей, потому что их улыбки превращают меня в самого счастливого человека на свете . Это заряжает меня позитивом на весь день, я не перестаю улыбаться сам. Что может быть важнее этого?", - трогательно прокомментировал свое отцовство певец.

Также актер отметил, что поскольку он теперь отец, то ему стало труднее гастролировать.

"Теперь, когда у меня есть дети, мне очень тяжело путешествовать. Все вращается вокруг них", - добавил 43-летний Иглесиас в интервью.

Напомним, недавно забавный отец Энрике Иглесиас показал, как развлек свою "серьезную аудиторию".

Напомним, певец планирует дать концерт в Киеве осенью. Впервые Иглесиас выступил в Украине в 2007 году. Ожидать его следующего выступления пришлось 11 лет. Масштабное шоу состоится 30 сентября на НСК "Олимпийский".