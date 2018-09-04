"Прости меня за все ошибки": муж Лорак опубликовал видео с дочерью и попросил прощения
Муж украинской исполнительницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу опубликовал видео с первого звонка их дочери Сони и попросил у Бога прощения за то, что проводил мало времени с дочкой.
Запись он разместил в своем Instagram.
Немногим ранее Мурат также опубликовал совместное фото с самой Ани и их общей дочерью Соней. В подписи к снимку Мурат попросил прощения у Бога за "все ошибки".
«Первый день школы. Благодарю Бога, что я вижу этот день. Боже, благослови мою семью и всех детей в мире. Прости меня за все мои ошибки, мой Господь. Дай мне силу», - написал под снимком Мурат.
Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, её муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив. Яна Беляева при этом отрицает свои отношения с Муратом, хотя ее неоднократно видели вместе с ним.